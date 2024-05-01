Можно ли святить водку и колбасу? В ПЦУ рассказали, как правильно собрать пасхальную корзину

В ПЦУ рассказали, что положить в корзину перед походом в церковь

Колбаса, водка и другие продукты питания, которые православные верующие кладут в пасхальную корзину, в храме не освящаются и особых свойств после обрызгивания святой водой не приобретают.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и улонистах".

По словам митрополита ПЦУ, в храме продукты питания не святят, а только берут благословение у священника на их потребление.

"Святят определенные вещи церковного использования. Можно посвятить крестик, посвятить икону. В случае же с едой, мы просто приходим в храм и берем благословения на потребление этих продуктов с окроплением святой водой. Если кто-то верит, что именно эти пасхальные блюда имеют сакральное значение", – объяснил священник.

Впрочем, никакого сакрального значения колбаса и водка в корзине после окропления святой водой не приобретают.

"Сакральное значение имеет только одна пища – святая Евхаристия. И что следовало бы сделать? Навестить храм, исповедоваться, причаститься. А продукты, которые мы освящаем в корзинах, благословляемых священником для нашей пищи, – это уже второстепенное в празднике. Пасха наша – Христос. Он за нас отдал свою жизнь, он за нас пострадал, он воскрес и тем самым открыл дверь каждому человеку до воскресения", — резюмировал митрополит Александр.

Напомним, в ВЦУ рассказали, что если женщина посетит православный храм в брюках, или с непокрытой головой, то в этом нет никакой проблемы. Но определенный дресс-код все-таки есть.