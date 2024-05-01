Йдете до храму раз на рік на Великдень? В ПЦУ пояснили, чи має це сенс

Інколи буває так, що прийшовши один раз, ми в церкві залишаємося назавжди, наголосив митрополит

Навіть якщо людина відвідає храм раз на рік, у свято Великодня, це все одно матиме духовний сенс. Навіть такі рідкі відвідини можуть стати початком шляху людини до Бога.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Пасха – це Христос, а не ковбаса: про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

"Буває, коли людина примусово, один раз по обов'язку приходить до храму, або її посилають батьки посвятити паску, то, можливо, зайшовши до храму, або поспілкувавшись зі священником в цей день, чи святкова обстановка в храмі, може вирівняти дорогу і така людина почне частіше ходити і відвідувати храм Божий. Починати треба з малого. З неба також нічого не падає, і ми здобуваємо своє духовне життя і своє вдосконалення якоюсь працею. Ця праця може починатися саме з таких, хоч рідких, але все-таки відвідин храму", — пояснив митрополит Олександр.

Однак, наголосив він, рідним не варто тягнути людину до храму, краще переконувати добрим словом. Митрополит нагадав, що в Євангелії є така фраза – царство Боже береться силою.

"Інколи бувають такі випадки. Та звичайно, насилля в духовному житті ніколи до добра не приводило, ми знаємо це по середньовіччю. Оскільки я переконаний, що до храму потрібно йти, то маю добрим словом намагатися переконати свого ближнього. Інколи буває так, що прийшовши один раз, ми в церкві залишаємося назавжди", — резюмував митрополит Олександр.

Раніше "Телеграф" публікував список храмів ПЦУ, в яких можна цього року у Києві можна освятити пасхальні частування. Це можна зробити в різних районах столиці.