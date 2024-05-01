Как правильно перевести на украинский язык "кувырком": колоритные фразы

У этого слова есть много украинских аналогов

Главный признак эрудированности и интеллекта – это, безусловно, богатый лексикон. Важно регулярно пополнять свой словарный запас и искоренять из своей речи русизмы. Так, например, для наречия "кувырком" в украинском языке найдутся несколько метких соответствий.

"Телеграф" решил помочь своим читателям и разобраться в тонкостях перевода.

В дословном значении "кувырком" означает катиться, опрокидываясь через голову. Но чаще это слово используют в переносном смысле, в значении "очень быстро", "беспорядочно".

В словарях можно найти такие переводы этого слова:

перекид;

переверт;

перекидом;

перекидьки;

перевертом;

шкереберть;

беркиць;

беркицьнутися;

покотитися;

піти перевертом.

Есть и популярный фразеологизм "лететь (полететь) кувырком". По-украински эту фразу следует сказать так: "летіти, полетіти (іти, піти) перевертом" или "котитися (летіти) шкереберть".

А еще в украинской литературе часто можно встретить следующие примеры:

"Як заходжусь, то й хата піде уперекидь";

"Попадали та й пішли перекицьки, згори та аж на долину".

Ранее "Телеграф" рассказал, как правильно обращаться к ребенку на украинском языке.