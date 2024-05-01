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Как правильно перевести на украинский язык "кувырком": колоритные фразы

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кувырок Новость обновлена 01 мая 2024, 13:39
Кувырок. Фото Pixabay

У этого слова есть много украинских аналогов

Главный признак эрудированности и интеллекта – это, безусловно, богатый лексикон. Важно регулярно пополнять свой словарный запас и искоренять из своей речи русизмы. Так, например, для наречия "кувырком" в украинском языке найдутся несколько метких соответствий.

"Телеграф" решил помочь своим читателям и разобраться в тонкостях перевода.

В дословном значении "кувырком" означает катиться, опрокидываясь через голову. Но чаще это слово используют в переносном смысле, в значении "очень быстро", "беспорядочно".

В словарях можно найти такие переводы этого слова:

  • перекид;
  • переверт;
  • перекидом;
  • перекидьки;
  • перевертом;
  • шкереберть;
  • беркиць;
  • беркицьнутися;
  • покотитися;
  • піти перевертом.

Есть и популярный фразеологизм "лететь (полететь) кувырком". По-украински эту фразу следует сказать так: "летіти, полетіти (іти, піти) перевертом" или "котитися (летіти) шкереберть".

А еще в украинской литературе часто можно встретить следующие примеры:

  • "Як заходжусь, то й хата піде уперекидь";
  • "Попадали та й пішли перекицьки, згори та аж на долину".

Ранее "Телеграф" рассказал, как правильно обращаться к ребенку на украинском языке.

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