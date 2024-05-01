Как правильно перевести на украинский язык "кувырком": колоритные фразы
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У этого слова есть много украинских аналогов
Главный признак эрудированности и интеллекта – это, безусловно, богатый лексикон. Важно регулярно пополнять свой словарный запас и искоренять из своей речи русизмы. Так, например, для наречия "кувырком" в украинском языке найдутся несколько метких соответствий.
"Телеграф" решил помочь своим читателям и разобраться в тонкостях перевода.
В дословном значении "кувырком" означает катиться, опрокидываясь через голову. Но чаще это слово используют в переносном смысле, в значении "очень быстро", "беспорядочно".
В словарях можно найти такие переводы этого слова:
- перекид;
- переверт;
- перекидом;
- перекидьки;
- перевертом;
- шкереберть;
- беркиць;
- беркицьнутися;
- покотитися;
- піти перевертом.
Есть и популярный фразеологизм "лететь (полететь) кувырком". По-украински эту фразу следует сказать так: "летіти, полетіти (іти, піти) перевертом" или "котитися (летіти) шкереберть".
А еще в украинской литературе часто можно встретить следующие примеры:
- "Як заходжусь, то й хата піде уперекидь";
- "Попадали та й пішли перекицьки, згори та аж на долину".
Ранее "Телеграф" рассказал, как правильно обращаться к ребенку на украинском языке.