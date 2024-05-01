Посадка огурцов в открытый грунт: когда и как это правильно сделать
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Мы подскажем, какого числа можно сажать огурцы в грунт в мае 2024
Огурцы являются одной из самых популярных овощных культур, которые выращивают многие дачники, огородники и садоводы. Как и с посадкой помидоров в мае, важно правильно определить сроки, чтобы получить обильный урожай хрустящих и сочных огурчиков.
Итак, когда сажать огурцы в открытый грунт в Украине — сроки
Оптимальным периодом считается время с 15 по 25 мая. В это время почва уже достаточно прогревается, а риск возвратных заморозков минимален. Обратите внимание на погодные условия — год от года они меняются.
В южных регионах, где весна приходит раньше, огурцы можно высаживать уже в начале или середине мая, а в северных областях лучше подождать до конца мая — начала июня, когда устанавливается стабильно теплая погода.
Перед посадкой семян огурцов рекомендуется замочить на 12-24 часа в растворе стимулятора роста или эпина для ускорения прорастания. Соблюдайте рекомендации производителя. Также можно использовать народные средства, например, замачивать в молоке или растворе марганцовки.
Лунный календарь — посадка огурцов
В 2024 году это следующие дни:
- благоприятные даты: 11-13 мая, 16-22 мая, 30-31 мая включительно;
- неблагоприятные даты: по 8 мая, 23-25 мая, 28-29 мая.
Нейтральные дни — 9, 10, 26, 27 мая. В эти даты особого влияния на всходы фаза Луны не оказывает.
Что положить в лунку при посадке огурцов в открытый грунт — советы
При посадке огурцов в открытый грунт необходимо учитывать следующие рекомендации: огурцы предпочитают плодородные, рыхлые, слабокислые почвы с хорошим дренажем. Перед посадкой вносится перегной или компост, а также комплексные минеральные удобрения.
Семена заделывают на глубину 2-3 см, оставляя расстояние 30-40 см между лунками в рядах и 60-70 см между рядами. После всходов сеянцы прореживают, оставляя самые крепкие. Важно обеспечить регулярный полив огурцов, не допуская пересыхания почвы, и мульчировать приствольные круги для сохранения влаги.
Раньше мы рассказывали, какие овощи нельзя сажать рядом. Вы можете остаться без урожая.