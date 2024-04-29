Укр

Идеальный процент заряда телефон: до какой отметки лучше не доходить

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Современные смартфоны могут заряжаться короткими циклами
Современные смартфоны могут заряжаться короткими циклами. Фото Телеграф

Мало кто знает, что нельзя заряжать смартфон до 100%

Для того чтобы уберечь батарею от поломок и чтобы она прослужила дольше, нужно соблюдать некоторые правила при зарядке. Раньше мы рассказывали, как зарядить телефон с помощью другого смартфона, а теперь делимся, что такое правило "20-80" и как его использовать.

Секретом идеального процента заряда батареи поделились на Униан. Литий-ионные аккумуляторы могут хранить около 80 процентов своей емкости после 500 циклов заряда-разряда. Это свидетельствует о том, что примерно через два года состояние батареи смартфона ухудшится на 20%.

Нельзя заряжать смартфон до 100%

Лучше всего заряжать современные смартфоны короткими сессиями. Существует миф, что это вредит аккумулятору, но это совсем не так. Времена, когда аккумуляторы нуждались в полном цикле заряда-разряда, прошли более 20 лет назад, когда в телефонах использовать никель-кадмиевые аккумуляторы. Современные смартфоны наоборот – будут страдать от этого.

Лучший диапазон заряда для долговечности батареи – "20-80". То есть разряжать смартфон нельзя больше, чем до 20%, а ставить на зарядку – не более 80%.

Поэтому лучше не оставлять смартфон подключенным к питанию на ночь. Дело в том, что когда заряд достигает 100%, процесс останавливается, а если уровень немного уменьшается, он снова активируется. Это может повторяться многократно, что вредит батарее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя оставлять заряженный смартфон в розетке. Мы поделились, как вы вредите устройству.

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#Смартфон #Зарядка #лайфхаки-Телеграф