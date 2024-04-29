Без рекордов и аномалий. Известный синоптик дал прогноз погоды на май

Погодные условия в Украине в мае будут соответствовать календарю

В апреле украинцы наблюдали комплекс интересных, порой аномальных явлений погоды: начиная от поступления африканской пыли с "цветными" дождями и заканчивая рекордно высокими среднемесячными температурами в юго-восточной части страны, а также активными грозовыми процессами, которые приводили местами к выпадению града и шквалистого усиления ветра. А в Черниговской области 16 апреля наблюдался мощный смерч, который прошёл полями, не затронув строений.

Такое событие является исключительно аномальным для нашей страны в столь раннюю пору года. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, в мае атмосферная циркуляция в Европе будет характеризоваться повышенным полем давления в северной и северо-восточной части региона и областью более низкого давления, а также связанной с этим циклонической деятельностью — над акваторией Средиземного моря и прилегающими к нему странами. Высокая вероятность антициклонов на северо-востоке Европы будет способствовать более сухой и местами прохладной погоде за счет преобладания восточных и северо-восточных ветров.

Классический перенос воздушных масс с юго-запада и запада будет ослаблен по сравнению с апрелем. Средняя температура воздуха в целом по Европе ожидается выше нормы на 1–3°С, однако не исключены и отклонения в обе стороны на пару градусов, в зависимости от конкретного географического региона. В юго-западной Европе за счёт повышенной циклонической деятельности местами май может оказаться прохладным и аномально влажным, прогнозирует Игорь Кибальчич.

По расчетам синоптика, в Украине погодные условия в мае будут соответствовать календарю – месяц ожидается относительно спокойным в плане синоптических процессов, без рекордных температурных показателей. Средняя температура по стране будет колебаться в пределах +15…+18°С, что около нормы, в южных и западных областях местами — выше нормы на 1–3°С.

Учитывая преобладание более высокого атмосферного давления, стоит ожидать более низкую вероятность осадков. Но поскольку в мае подавляющее количество дождей имеют конвективное происхождение и часто выпадают в сопровождении гроз и града, то локально может наблюдаться их переизбыток.

Однако в целом прослеживается тенденция к их дефициту по всей стране на 15–25% относительно средних многолетних показателей. Кроме того, в первой половине месяца вероятны местами заморозки на поверхности почвы (за исключением южной части и Крыма), говорит известный синоптик.