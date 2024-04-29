Теперь еще проще: как зарядить телефон с помощью другого смартфона
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Не всегда под рукой есть павербанк и зарядный блок
Зарядка смартфона обычно занимает много времени и не всегда есть возможность сделать это с помощью розетки или павербанка. К счастью, вам может помочь другой телефон. А раньше мы рассказывали, как заряжать телефон вдвое быстрее.
Вам понадобится только один USB OTG-кабель, продаваемый в любом специализированном магазине. Лайфхака поделились на main.politeka.net.
Как зарядить телефон от другого смартфона
Сначала следует "вооружиться" кабелем USB OTG. Затем – выяснить, поддерживает ли телефон Android OTG (On The Go). USB OTG Checker устанавливаем из Play Store и проверяем, поддерживает ли его смартфон.
Далее подключаемся к другому смартфону. Можно использовать кабель USB OTG и обычный кабель USB для подзарядки. Теперь ваш друг может поделиться с вами зарядом телефона.
Как заряжать другие телефоны смартфоном Google Pixel с помощью Battery Share
Для начала на вашем Pixel должно быть установлено последнее обновление. Если его нет, сделать это очень просто в Play Store.
Открываем "Параметры" и нажимаем "Аккумулятор". Выбираем "Поделиться батареей", а затем — "Использовать общий ресурс батареи". Если требуется, можно установить лимит заряда батареи и автоматическую зарядку.
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