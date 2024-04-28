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Как почистить белую обувь и не испортить ее: простые и эффективные средства

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Обувь будет как только из магазина
Обувь будет как только из магазина. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой способ добиться идеальной чистоты

Белая обувь универсальна и всегда в тренде. Но на ней быстро появляются царапины, пятна и грязь, которые портят весь вид. Просто бросить обувь в стиральную машину и сушилку нельзя. Особенно если она изготовлена из кожи. Поэтому лучше очищать белую обувь своими руками и с помощью натуральных средств.

Есть несколько способов очистить обувь от грязи. Свою эффективность доказали паста из пищевой соды и средства для мытья посуды, но также можно использовать воду, смешанную с мылом или стиральным порошком. Просто нужно знать, как пользоваться упомянутыми средствами, чтобы не повредить обувь.

Как и чем правильно чистить белую обувь

Для приготовления пасты понадобится небольшой стакан теплой воды, около 10-15 грамм жидкости для мытья посуды и 100 грамм пищевой соды. Ингредиенты необходимо перемешать до состояния пасты.

Затем возьмите зубную щетку с мягкой и плотной щетиной. Нанесите на щетку немного самодельной пасты и аккуратно протрите поверхность обуви. Затем удалите остатки средства и протрите обувь мягкой сухой губкой.

Также можно попробовать почистить белую обувь простой водой, смешанной с мылом для мытья посуды. В этом случае вместо щетки необходимо использовать губку. Для чистки обуви также можно использовать стиральный порошок, смешанный с теплой водой – он хорошо подойдет для обуви из сетки или ткани.

Чтобы избежать появления желтых пятен на белой обуви, после очистки ставьте обувь не на солнечный балкон, а в затененное и теплое место, которое хорошо проветривается. Также можно положить внутрь обуви бумажное полотенце, чтобы оно впитало влагу изнутри.

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