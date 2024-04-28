Таких фамилий почти не осталось в Украине: проверьте свою в списке

Украинские фамилии являются одним из важных ресурсов для исследования украинской истории

Нашим предкам давали фамилии не только по особенностям внешности, чертам характера или профессии. Но отдельно выделяют те родовые имена, которые получали запорожские казаки. Интересно, что многих из них сегодня нет нигде в мире, кроме Украины.

Преподаватель украинского языка А. Ф. Нечипоренко, например, вдохновляется такими фамилиями, как Перебийнис или Нагнибеда. Именно они ушли от запорожских казаков.

Кстати, фамилия Перебийнис в Украине насчитывает 1194 носителя. А фамилия Нагнибеда – 495 носителей.

Следует отметить, что такие жипописные фамилии с несколько юмористическим оттенком давали только в Запорожской Сечи. Как объясняет Нечипоренко, такая практика подражала украинским фольклорным традициям. Ведь всем нам еще с детства известны такие герои, как Вернигора или Котигорошко.

Самое интересное, что аналогов в других языках просто не существует. Это эксклюзив, который присущ только украинскому языку и культуре.

Сюда же можно занести фамилии Завалипич, Майборода, Неежборщ, Тягнирядно, Вырвыкишка, Затуливитер, Несвятыпаска, Гуляйдень или Гризидуб. К слову они также популярны в Украине и точно кого-то из списка можете узнать.

Учитель отметил, что украинские фамилии являются одним из важных ресурсов для исследования украинской истории, культуры и языка. Они лишь подтверждают, насколько велик талант украинского народа даже в таком процессе как создание родовых имен.

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии украинцы наделяли особой силой.