У спеку довго не псуватиметься і пліснявіти: ось як найкраще зберігати хліб

З цими хитрощами хліб зберігатиметься довше

Важко уявити нашу кухню без хліба. Ми їмо перші страви, готуємо різноманітні страви і додаємо в котлети.

Попереду літо та спека — у цей період хліб псується особливо швидко. Багато хто в спекотні дні продовжує зберігати продукт у хлібниці, проте цього робити не рекомендується. Разом із виданням Express розповімо, де краще зберігати хліб улітку.

Де зберігати хліб улітку

У хліба дуже короткий термін придатності та псуватися він починає вже за кілька днів. А висока температура та вологість можуть зробити навіть хлібницю небажаним місцем для зберігання цього продукту.

Хліб найкраще зберігати у закритій, герметичній тарі. Після того як ви нарізали продукт або температура на кухні підвищилася, умови його зберігання повинні трохи зміниться.

За словами німецького експерта з харчування Біргіт Брендель, найкращий спосіб для зберігання хліба – керамічні та глиняні контейнери. Вони пропускають повітря, забезпечують обмін повітря та вологи та не дають хлібу зіпсуватися.

Як не можна зберігати хліб

Багато хто звик відправляти хліб у холодильник — він забезпечує прохолоду. Однак такий спосіб зберігання може зіпсувати текстуру та смак продукту.

Також у теплу погоду слід уникати паперових та поліетиленових пакетів. Вони перешкоджають циркуляції повітря, а це чинник важливий для зберігання хліба.

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