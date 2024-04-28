У спеку довго не псуватиметься і пліснявіти: ось як найкраще зберігати хліб
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З цими хитрощами хліб зберігатиметься довше
Важко уявити нашу кухню без хліба. Ми їмо перші страви, готуємо різноманітні страви і додаємо в котлети.
Попереду літо та спека — у цей період хліб псується особливо швидко. Багато хто в спекотні дні продовжує зберігати продукт у хлібниці, проте цього робити не рекомендується. Разом із виданням Express розповімо, де краще зберігати хліб улітку.
Де зберігати хліб улітку
У хліба дуже короткий термін придатності та псуватися він починає вже за кілька днів. А висока температура та вологість можуть зробити навіть хлібницю небажаним місцем для зберігання цього продукту.
Хліб найкраще зберігати у закритій, герметичній тарі. Після того як ви нарізали продукт або температура на кухні підвищилася, умови його зберігання повинні трохи зміниться.
За словами німецького експерта з харчування Біргіт Брендель, найкращий спосіб для зберігання хліба – керамічні та глиняні контейнери. Вони пропускають повітря, забезпечують обмін повітря та вологи та не дають хлібу зіпсуватися.
Як не можна зберігати хліб
Багато хто звик відправляти хліб у холодильник — він забезпечує прохолоду. Однак такий спосіб зберігання може зіпсувати текстуру та смак продукту.
Також у теплу погоду слід уникати паперових та поліетиленових пакетів. Вони перешкоджають циркуляції повітря, а це чинник важливий для зберігання хліба.
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