В жару долго не будет портиться и плесневеть: вот как лучше всего хранить хлеб

С этими хитростями хлеб будет храниться дольше

Сложно представить нашу кухню без хлеба. Мы едим с ним первые блюда, готовим разнообразные блюда и добавляем в котлеты.

Впереди лето и жара — в этот период хлеб портится особо быстро. Многие в жаркие дни продолжают хранить продукт в хлебнице, однако этого делать не рекомендуется. Вместе с изданием Express расскажем, где лучше хранить хлеб летом.

Где хранить хлеб летом

У хлеба очень короткий срок годности и портиться он начинает уже через несколько дней. А высокая температура и влажность могут сделать даже хлебницу нежелательным местом для хранения этого продукта.

Хлеб лучше всего хранить в закрытой, герметичной таре. После того как вы нарезали продукт или же температура на кухне повысилась, условия его хранения должны немного изменится.

По словам немецкого эксперта по питанию Биргит Брендель, лучший способ для хранения хлеба — керамические и глиняные контейнеры. Они пропускают воздух, обеспечивают обмен воздуха и влаги и не дают хлебу испортиться.

Как нельзя хранить хлеб

Многие привыкли отправлять хлеб в холодильник — он обеспечивает прохладу. Однако такой способ хранения может испортить текстуру и вкус продукта.

Также в теплую погоду следует избегать бумажных и полиэтиленовых пакетов. Они препятствуют циркуляции воздуха, а этот фактор важен для хранения хлеба.

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