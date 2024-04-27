Справи підуть вверх: на два знаки Зодіаку чекає кар’єрний ріст найближчим часом

Підготуйтеся до кардинальних змін

Астрологи назвали знаки Зодіаку, на кого чекає прорив у кар’єрі вже найближчим часом. Для цього треба плідно попрацювати, однак результат їх точно порадує. Раніше ми розповідали, кому шалено пощастить із грошима у травні, а тепер ділимося, на кого чекає підвищення на роботі.

Люди, народжені під сузір’ями Козерога та Близнюків, можуть чекати на значне покращення у кар’єрі. Про це пише Meta.

Яким знакам Зодіаку пощастить у кар’єрі

Козеріг

Ви зможете завести нові цікаві знайомства із впливовими людьми. Вони допоможуть вам і дадуть правильні поради, як рухатися вверх по кар’єрній драбині. Тому прислухайтеся до них і будьте впевнені, що все вийде і йдіть до своєї цілі. В цей час ви замислитеся про створення власного бізнесу. Ретельно обміркуйте всі ідеї та зробіть правильний вибір.

Близнюки

У вас з’явиться безліч ідеї із самореалізації. Прислухайтеся до власної інтуїції і починайте втілювати їх у життя. Не бійтеся падінь та невдач — вони підуть вам на краще і подарують безцінний досвід. Якщо знадобиться порадитися — довіртеся тим, кому довіряєте. Не сумнівайтеся у собі — і все вийде.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні вже цими вихідними. Тепло та взаємну симпатію відчують вже 27 та 28 квітня.