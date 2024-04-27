Дела пойдут вверх: двух знаков Зодиака ждет карьерный рост в ближайшее время

Подготовьтесь к кардинальным изменениям

Астрологи назвали знаки Зодиака, кого ждет прорыв в карьере уже в ближайшее время. Для этого нужно плодотворно поработать, однако результат их точно обрадует. Раньше мы рассказывали, кому безумно повезет с деньгами в мае, а теперь делимся, кого ждет повышение на работе.

Люди, рожденные под созвездиями Козерога и Близнецов, могут ожидать значительного улучшения в карьере. Об этом пишет Meta.

Каким знакам Зодиака повезет в карьере

Козерог

Вы сможете завести новые интересные знакомства с влиятельными людьми. Они помогут вам и дадут правильные советы, как двигаться вверх по карьерной лестнице. Поэтому прислушивайтесь к ним и будьте уверены, что все получится и идите к своей цели. В это время вы задумаетесь о создании собственного бизнеса. Тщательно обдумайте все идеи и сделайте правильный выбор.

Близнецы

У вас появится множество идей по самореализации. Прислушивайтесь к собственной интуиции и начинайте воплощать их в жизнь. Не бойтесь падений и неудач – они пойдут к лучшему и подарят бесценный опыт. Если понадобится посоветоваться, доверьтесь тем, кому доверяете. Не сомневайтесь в себе – и все получится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви уже в эти выходные. Тепло и взаимную симпатию ощутят уже 27 и 28 апреля.