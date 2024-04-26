Забудьте про сморід і бруд: лише один фрукт полегшить вам прибирання

Цей простий засіб допоможе вам впоратися з завданнями у побуті

Заощаджувати кошти над дорогих хімічних засобах — це розумне і правильне рішення. До того ж наноситься менше шкоди нашій шкірі. Миттєво видаляти неприємні запахи та чистити наші домівки, допоможе один простий засіб. До речі, раніше ми розповідали, як зробити ароматизатор та освіжувач для дому в одному флаконі.

Експерти з прибирання розповіли, що простий лимон може бути справді дієвим засобом, пише The Mirror. А все тому, що кислотні властивості цього фрукту ефективно працюють з плямами та запахами. Водночас перевага у тому, що він залишає освіжаючий цитрусовий аромат. Насправді лимон можна використовувати для багатьох справ:

чищення мікрохвильової печі від поганих запахів;

видалення плям із одягу завдяки суміші лимона та солі;

полірування металу;

чищення плям із дерев’яних дощок для нарізання;

повернення блиску сантехніці у ванній кімнаті, наприклад, кранам і стокам.

Лимон діє як мийний засіб, але при цьому є абсолютно нешкідливим. Кислота у цьому фрукті має природну антибактеріальну та антисептичну дію, а також служить природним відбілювачем.

До речі, аби позбутися вапняного нальоту на кранах, є одна проста дія. Просто розріжте лимон навпіл і потріть проблемне місце. Ви будете здивовані, наскільки крани почали блищати.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто ставити в блендер. Вони можуть суттєво пошкодити прилад, через що відправите його у смітник.