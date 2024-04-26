Забудьте о вони и грязи: только один фрукт облегчит вам уборку

Это простое средство поможет вам справиться с задачами в быту

Экономить средства на дорогих химических средствах — это разумное и правильное решение. К тому же, наносится меньше вреда нашей коже. Мгновенно удалять неприятные запахи и чистить наши дома, поможет одно простое средство. Кстати, раньше мы рассказывали, как сделать ароматизатор и освежитель для дома в одном флаконе.

Эксперты по уборке рассказали, что простой лимон может быть действительно действенным средством, пишет The Mirror. Все потому, что кислотные свойства этого фрукта эффективно работают с пятнами и запахами. В то же время преимущество состоит в том, что он оставляет освежающий цитрусовый аромат. На самом деле лимон можно использовать для многих дел:

чистка микроволновки от плохих запахов;

удаление пятен из одежды благодаря смеси лимона и соли;

полировка металла;

чистка пятен на деревянных досках для нарезки;

возврат блеска сантехнике в ванной комнате, например, кранам и стокам.

Лимон действует как моющее средство, но при этом абсолютно безвредно. Кислота в этом фрукте оказывает естественное антибактериальное и антисептическое действие, а также служит естественным отбеливателем.

Кстати, чтобы избавиться от известкового налета на кранах, есть одно простое действие. Просто разрежьте лимон пополам и потрите проблемное место. Вы будете удивлены, насколько краны начали сверкать.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит ставить в блендер. Они могут существенно повредить прибор, из-за чего отправите его в помойку.