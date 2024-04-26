Ви надовго забудете про купівлю нового блендера, якщо не відправлятимете в нього ці продукти

Дотримуйтесь цих правил — і прилад прослужить довго

Блендер – важливий предмет на нашій кухні. Без цього функціонального, швидкісного та зручного приладу складно приготувати багато страв.

Більшість вважає, що в блендер можна покласти будь-що. Однак деякі продукти все ж таки не варто подрібнювати гаджетом. Разом із Shuba розповімо про основні правила використання приладу.

Що не можна подрібнювати блендером.

Ймовірно, ви іноді подрібнюєте блендером зварені інгредієнти для крем-супу. Проте дуже гарячі інгредієнти категорично заборонено класти у чашу, прилад може зіпсуватись.

З цією метою можна використовувати лише занурювальний блендер із металевою ніжкою. Якщо його немає, потрібно відправити гарячі інгредієнти в миску, дати їм охолонути і подрібнювати.

Можливо, деякі використовували блендер як кавомолку — і робили помилку. При перемелюванні грубих кавових зерен леза блендера дуже швидко затуплюються. Та й блендер не подрібнить каву рівномірно.

Також не варто відправляти в блендер лід — він може зашкодити прилад і затупити леза. Що стосується додавання льоду в смузі, його можна відправляти в чашу разом з іншими інгредієнтами — вони допоможуть розбити лід.

Також краще не подрібнювати у блендері сухофрукти. Жорсткі та волокнисті зовні та липкі всередині продукти – шлях до катастрофи.

Раніше ми розповідали, як ув’язнити ножі блендера в домашніх умовах. Цей лайфхак обов’язково стане вам у пригоді.