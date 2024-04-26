Налийте в барабан популярний напій: незвичайний спосіб повернути колір чорним речам

Покупні засоби для прання можна замінити на натуральний продукт

Чорні речі виглядають елегантно, але, на жаль, досить швидко вицвітають. Особливо якщо часто прати їх у пральній машині. Колір стає менш насиченим, а одяг втрачає свій первісний шарм.

У такому разі не обов’язково купувати барвник. Варто спробувати домашній спосіб відновлення кольору темного одягу. Просто налийте в барабан склянку цього напою та виперіть одяг на низькій температурі.

Як відновити чорний колір одягу

Прання темного одягу потребує специфічних знань. Тому варто дізнатися про ефективний і простий спосіб прання чорного одягу, який збереже інтенсивний колір і навіть поверне його вже вицвілому. Експерти з клінінгу у своєму профілі в Instagram @pomyslowe.panie.domu розкрили хитрий трюк, як прати темний одяг, завдяки якому колір поверне колишню інтенсивність.

Приготуйте міцну каву. Використовуйте більше кави, ніж зазвичай, щоб отримати концентрованіший напій. Остудіть його і вилийте в барабан пральної машини. Додайте в дозатор небагато рідини для прання темних тканин, а замість кондиціонера для білизни налийте оцет і запустіть програму прання.

Прання чорного одягу з оцтом та кавою надовго збереже глибину чорного кольору.

Дотримуючись кількох правил при пранні, ви не зіпсуєте улюбленого одягу і він не втратить інтенсивність кольору.

Розсортуйте одяг за кольором. Відокремлюйте світлі та барвисті речі від темних. Складіть спідню білизну в окрему стопку.

Виверніть одяг навиворіт.

Киньте свої темні речі в барабан і закрийте його.

Насипте пральний порошок або рідкий миючий засіб у машинку.

Увімкніть пральну машину та виберіть програму для прання бавовни або синтетики – залежно від того, який одяг ви перете та які програми є на вашому пристрої. Ви також можете вручну встановити температуру прання на 40 градусів та швидкість віджиму максимум 1000 обертів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити покупний порошок та відбілювач. Замість них можна використовувати простий у приготуванні домашній засіб.