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Налейте в барабан популярный напиток: необычный способ вернуть цвет черным вещам

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Одежда прослужит дольше
Одежда прослужит дольше. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Покупные средства для стирки можно заменить натуральным продуктом

Черные вещи выглядят элегантно, но, к сожалению, довольно быстро выцветают. Особенно если часто стирать их в стиральной машине. Цвет становится менее насыщенным, а одежда теряет свой первоначальный шарм.

В таком случае не обязательно покупать краситель. Стоит попробовать домашний метод восстановления цвета темной одежды. Просто налейте в барабан стакан этого напитка и постирайте одежду на низкой температуре.

Как восстановить черный цвет одежды

Стирка темной одежды требует специфических знаний. Поэтому стоит узнать об эффективном и простом способе стирки черной одежды, который сохранит интенсивный цвет и даже вернет его уже выцветшей. Эксперты по клинингу в своем профиле в Instagram @pomyslowe.panie.domu раскрыли хитрый трюк, как стирать темную одежду, благодаря которой цвет вернет прежнюю интенсивность.

Приготовьте крепкий кофе. Используйте больше кофе, чем обычно, чтобы получить более концентрированный напиток. Остудите его и вылейте в барабан стиральной машины. Добавьте в дозатор немного жидкости для стирки темных тканей, а вместо кондиционера для белья налейте уксус и запустите программу стирки.

Стирка черной одежды с уксусом и кофе надолго сохранит глубину черного цвета.

Соблюдая несколько правил при стирке, вы не испортите любимую одежду и она не потеряет интенсивность цвета.

  • Рассортируйте одежду по цвету. Отделяйте светлые и красочные вещи от темных. Сложите нижнее белье в отдельную стопку.
  • Выверните одежду наизнанку.
  • Бросьте свои темные вещи в барабан и закройте его.
  • Насыпьте стиральный порошок или жидкое моющее средство в машинку.
  • Включите стиральную машину и выберите программу для стирки хлопка или синтетики – в зависимости от того, какую одежду вы стираете и какие программы есть на вашем устройстве. Вы также можете вручную установить температуру стирки на 40 градусов и скорость отжима максимум 1000 оборотов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить покупной порошок и отбеливатель. Их легко заменит приготовленное своими руками средство.

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