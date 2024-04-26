Позеленела картошка: можно ли ее есть и почему так происходит

Картофель зеленый становится не просто так

Позеленение картофеля, который, кстати, лучше садить в мае по определенным датам, происходит из-за того, что на клубни попадает свет. Под его влиянием в клубнях вырабатывается пигмент хлорофилл, который и окрашивает их в зеленый цвет.

Почему зеленеет картошка в подвале — причины

Из-за чего же это происходит с картошкой, которая хранится в подвале? Ведь там темно, скажете вы и будете абсолютно правы.

Однако, открывая двери, вы все равно впускаете в помещение свет. Даже небольшого количества достаточно, чтобы картошка позеленела. Кроме того, ряд сортов более других подвержен этой проблеме из-за своих особенностей.

Ультраранние и ранние сорта картофеля, такие как Прада, Лаперла, Орла, Сенсейшн, Импала, Лидер, Скороспелка, Ривьера и другие, благодаря своему короткому вегетационному периоду, менее склонны к позеленению по сравнению с более поздними сортами

Чтобы картошка не зеленела, ее нужно хранить в хорошо провериваемом помещении, прохладном и темном. Также желательно держать ее вдали от других овощей, выделяющих этилен — например, от лука.

Позеленела картошка на свету — можно ли есть такую

Зеленый картофель опасен, так как содержит токсичный соланин, который содержится в позеленевшей картошке — опасный алкалоид. Он способен, при попадании в организм большого количества, спровоцировать пищевое отравление.

Соланин вырабатывается от:

света;

жары;

холода;

в поврежденных клубнях.

Позеленевшую картошку лучше не есть во избежание отравления соланином. Ее можно использовать только в хозяйственных целях.

Часто зеленые участки просто срезают и употребляют оставшуюся часть в пищу. Категорически не советуется делать так при приготовлении пищи для детей.

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