Позеленела картошка: можно ли ее есть и почему так происходит
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Картофель зеленый становится не просто так
Позеленение картофеля, который, кстати, лучше садить в мае по определенным датам, происходит из-за того, что на клубни попадает свет. Под его влиянием в клубнях вырабатывается пигмент хлорофилл, который и окрашивает их в зеленый цвет.
Почему зеленеет картошка в подвале — причины
Из-за чего же это происходит с картошкой, которая хранится в подвале? Ведь там темно, скажете вы и будете абсолютно правы.
Однако, открывая двери, вы все равно впускаете в помещение свет. Даже небольшого количества достаточно, чтобы картошка позеленела. Кроме того, ряд сортов более других подвержен этой проблеме из-за своих особенностей.
Ультраранние и ранние сорта картофеля, такие как Прада, Лаперла, Орла, Сенсейшн, Импала, Лидер, Скороспелка, Ривьера и другие, благодаря своему короткому вегетационному периоду, менее склонны к позеленению по сравнению с более поздними сортами
Чтобы картошка не зеленела, ее нужно хранить в хорошо провериваемом помещении, прохладном и темном. Также желательно держать ее вдали от других овощей, выделяющих этилен — например, от лука.
Позеленела картошка на свету — можно ли есть такую
Зеленый картофель опасен, так как содержит токсичный соланин, который содержится в позеленевшей картошке — опасный алкалоид. Он способен, при попадании в организм большого количества, спровоцировать пищевое отравление.
Соланин вырабатывается от:
- света;
- жары;
- холода;
- в поврежденных клубнях.
Позеленевшую картошку лучше не есть во избежание отравления соланином. Ее можно использовать только в хозяйственных целях.
Часто зеленые участки просто срезают и употребляют оставшуюся часть в пищу. Категорически не советуется делать так при приготовлении пищи для детей.
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