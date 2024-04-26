Чому не можна підживлювати орхідею під час цвітіння: треба знати певні нюанси
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Вона дуже вибаглива
Орхідея, як більшість екзотичних квітів, вимагають особливого догляду, аби вона радувала своїм яскравим цвітінням. До цієї краси треба ставитись дбайливо і дотримуватись важливих правил догляду.
Якщо ви зібрались підживити її під час цвітіння, то вважайте, що квітів на ранок вже не буде. Чому так не можна робити і як це зробити правильно, розповіла квітникарка у блозі "Світ орхідей" в TikTok.
Вона зазначає, що орхідею під час цвітіння не можна підгодовувати, бо рослина може отримати стрес і, як наслідок, — припинить цвісти.
Підживлювати орхідеї треба, коли:
- вони перецвіли,
- у них період росту коріння,
- коли у них росте листя,
- коли з'являються квітконоси.
Чим і як підживити орхідеї
Експертка радить використовувати "Витяжку з біогумусу", якою треба поливати 2-3 рази з добривами, а потім простою водою. Для цього змішайте 50 мл добрива з 4 літрами води.
Орхідею треба поливати із "замочуванням", тобто добриво треба залити у місткість трохи більшу за горщик з квіткою. Поставити туди орхідею, що коріння занурилось у воду і залишити на кілька годин.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як стимулювати орхідею до постійного цвітіння.