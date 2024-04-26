Чому не можна підживлювати орхідею під час цвітіння: треба знати певні нюанси

Вона дуже вибаглива

Орхідея, як більшість екзотичних квітів, вимагають особливого догляду, аби вона радувала своїм яскравим цвітінням. До цієї краси треба ставитись дбайливо і дотримуватись важливих правил догляду.

Якщо ви зібрались підживити її під час цвітіння, то вважайте, що квітів на ранок вже не буде. Чому так не можна робити і як це зробити правильно, розповіла квітникарка у блозі "Світ орхідей" в TikTok.

Вона зазначає, що орхідею під час цвітіння не можна підгодовувати, бо рослина може отримати стрес і, як наслідок, — припинить цвісти.

Підживлювати орхідеї треба, коли:

вони перецвіли,

у них період росту коріння,

коли у них росте листя,

коли з'являються квітконоси.

Чим і як підживити орхідеї

Експертка радить використовувати "Витяжку з біогумусу", якою треба поливати 2-3 рази з добривами, а потім простою водою. Для цього змішайте 50 мл добрива з 4 літрами води.

Орхідею треба поливати із "замочуванням", тобто добриво треба залити у місткість трохи більшу за горщик з квіткою. Поставити туди орхідею, що коріння занурилось у воду і залишити на кілька годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як стимулювати орхідею до постійного цвітіння.