Почему нельзя подкармливать орхидею во время цветения: нужно знать определенные нюансы

Она очень прихотлива

Орхидея, как большинство экзотических цветов, требует особого ухода, чтобы она радовала своим ярким цветением. К этой красоте нужно относиться бережно и соблюдать важные правила ухода.

Если вы собрались подкормить ее во время цветения, то считайте, что цветов к утру уже не будет. Почему так нельзя делать и как это сделать правильно, рассказала цветочница в блоге "Мир орхидей" в TikTok.

Она отмечает, что орхидею во время цветения нельзя подкармливать, потому что растение может получить стресс и, как следствие, прекратит цвести.

Подкармливать орхидеи нужно, когда:

они перецвели,

у них период роста корней,

когда у них растут листья,

когда появляются цветоносы.

Чем и как подкормить орхидеи

Эксперт советует использовать "Вытяжку из биогумуса", которой нужно поливать 2-3 раза с удобрениями, а затем простой водой. Для этого смешайте 50 мл удобрения с 4 литрами воды.

Орхидею нужно поливать с "замачиванием", то есть удобрение нужно залить в емкость чуть больше горшка с цветком. Поставить туда орхидею, чтобы корни погрузились в воду и оставить на несколько часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как стимулировать орхидею к постоянному цветению.