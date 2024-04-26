Впереди солнечные дни: когда в Киеве улучшится погода

Синоптики дали отрадный прогноз

В течение этой недели погода в столице Украины была преимущественно пасмурная, дождливая и ветреная. Однако в ближайшие дни, по словам синоптиков, солнце будет преобладать.

Согласно данным сайта Meteofor, в эти дни дневная температура будет только увеличиваться, ведь в пятницу ожидается сначала +14 °C, а в воскресенье повысится до 18 теплых градусов. Ночью показатели термометров не претерпят больших изменений — +9…10 градусов.

Пятница, 26 апреля, порадует горожан сухой погодой, хотя в течение суток будет облачно. В эти сутки днем отметки термометров покажут +14 градусов. Ночью было +10 °C. В начале второй половины дня предполагаются сильнейшие ветры – свежие 8 м/с.

А вот 27 апреля ожидается преимущественно солнечная погода и повышение дневной температуры, ведь днем они составят около 17 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +10 °C. В течение суток мощность ветра будет колебаться от легких 3 м/с до умеренных 6-7 м/с.

В воскресенье, 28 апреля, также в основном прогнозируется солнце, но на небе иногда будут плавать тучи. Показатели термометров днем зафиксируются около +18 градусов. Ночью ожидается до +9°C. В течение обеда будут дуть сильнейшие ветры – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киевщину накрыла непогода.