Перевірені поради з маминих журналів: як правильно підібрати рум’яна за типом шкіри

Ці правила старі як світ і їх має знати кожна модниця

Багато дівчат користуються косметикою, деякі навіть щодня. І кожна має свої секрети краси. Однак, якщо ви не впевнені, як правильно підібрати рум’яна під свою шкіру, ці лайфхаки для вас. "Телеграф" вже розповідав про "полуничний" макіяж для модниць, а сьогодні ділиться лайфхаками, як правильно підібрати рум’яна за типом шкіри.

Ці поради ми знайшли в одному зі старих випусків журналу "Ліза". Як виявилося, за різним типом шкіри потрібно підбирати відповідний відтінок рум’ян.

Рожеві рум’яна

Класичні рожеві відтінки рум’ян підійдуть дівчатам, які мають світлу шкіру обличчя. Так, наприклад, з ніжно-рожевими рум’янами світла шкіра виглядатиме дуже аристократично. А ось із бронзовими відтінками рум’ян буде великий контраст зі шкірою і виглядатиме це не дуже привабливо.

Персикові рум’яна

Якщо у вас трохи засмагла шкіра або вона має природний жовтуватий колір — вам відмінно підійдуть персикові рум’яна. Також можна поекспериментувати з теракотовими та кораловими відтінками. А ось сильно сяючі рум’яна краще не використовувати, тому що вони підкреслюють навіть дрібні вади шкіри обличчя.

Винні рум’яна

Винний відтінок рум’ян добре виглядає і на світлішій і на засмаглій шкірі. Однак їх краще наносити дуже тонким шаром, щоб не переборщити і не зістарити шкіру візуально. Крім винних та ягідних відтінків до засмаглої шкіри обличчя чудово підійдуть теракотовий та медовий відтінки рум’ян.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати та використовувати декоративну косметику. Ви не могли цього знати.