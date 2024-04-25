Проверенные советы из маминых журналов: как правильно подобрать румяна по типу кожи

Эти правила стары как мир и их должна знать каждая модница

Многие девушки пользуются косметикой, некоторые даже каждый день. И у каждой есть свои секреты красоты. Однако, если вы не уверены, как правильно подобрать румяна под свою кожу лица, эти лайфхаки для вас. "Телеграф" уже рассказывал о "клубничном" макияже для модниц, а сегодня делится лайфхаками, как правильно подобрать румяна по типу кожи.

Эти советы мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Лиза". Как оказалось, по разному типу кожи, нужно подбирать соответствующий оттенок румян.

Розовые румяна

Классические розовые оттенки румян подойдут девушкам, у которых светлая кожа лица. Так, например, с нежно-розовыми румянами светлая кожа будет выглядеть очень аристократично. А вот с бронзовыми оттенками румян будет большой контраст с кожей и выглядеть это будет не очень привлекательно.

Персиковые румяна

Если у вас слегка загорелая кожа или она имеет природный желтоватый оттенок — вам отлично подойдут персиковые румяна. Также можно поэкспериментировать с терракотовыми и коралловыми оттенками. А вот сильно сияющие румяна лучше не использовать, так как они подчеркивают даже мелкие недостатки кожи лица.

Винные румяна

Винный оттенок румян хорошо выглядит и на более светлой и на загорелой коже. Однако их лучше наносить очень тонким невесомым слоем, чтобы не переборщить и состарить кожу визуально. Помимо винных и ягодных оттенков к загорелой коже лица прекрасно подойдут терракотовый и медовый оттенки румян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить и использовать декоративную косметику. Вы могли этого не знать.