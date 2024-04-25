Сейчас самое время, не упустите: как правильно сажать клубнику весной

Урожай клубники собирают в конце июня – начале июля

Перед тем, как сажать клубнику, нужно тщательно выбрать место, ведь не со всеми соседями рядом это растение уживется. Делать это нужно сразу, ведь лучшее время для посадки клубники весной – с середины апреля до середины мая.

Именно это время советуют, если вы высаживаете клубнику впервые, ведь у кустов будет лето, чтобы окрепнуть. Для высадки нужно выбрать место, получающее не менее 6 часов прямого солнечного света в день и имеющее хорошо дренированную, слабокислую почву.

Высаживать клубнику лучше под вечер или когда нет солнца. Перед высадкой рассаду следует полить или замочить на час в воде. Для подготовки почвы используют перепревший компост, золу, биогумус. Строки располагают на расстоянии 40 см, а лунки — от 30 до 50 см. В широкой лунке делают бугор из подготовленной смеси (почва, навоз, компост по 1 ведру и 2 стакана золы), кустик клубники ставят на него, расправляют корни.

Важно, чтобы начало "кроны" из листьев было на уровне с землей, иначе растение начнет загнивать и может погибнуть. Если посадить не глубоко – саженцы засохнут.

Клубнику после посадки нужно мульчировать. Лучше делать это хвоей от вредителей, однако подойдет солома, трава, опилки и т.д.

Для больших ягод нужно обильно поливать, но не залить растение. Переувлажнение может быть такой же проблемой, как недостаточный полив — растение может загнить или засохнуть. Поливать лучше утром, чтобы предотвратить болезни и дать растениям высохнуть в течение дня.

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