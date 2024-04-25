Похожи на ругательство: составлен список смешных украинских фамилий
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Носители таких фамилий действительно живут в Украине
Украинская история богата и многогранна, что в том числе отразилось и на фамилиях нашего народа. По одной только фамилии можно сказать, были ли ваши родные разбойниками, силачами или педагогами. Некоторые фамилии произошли от прозвищ. Эти родовые имена имеют шутливый характер и немного напоминают ругательства.
"Телеграф" сделал подборку таких фамилий, носители которых действительно проживают в Украине. Список создавался на основе данных с портала "Рідні". Материал создан исключительно с развлекательной целью, а не чтобы обидеть кого-то из носителей этих фамилий.
Топ-10 фамилий, которые очень похожи на ругательства:
· Йолопенко;
· Хуессу;
· Дурунда;
· Дуракова;
· Пиструил;
· Срайчук;
· Бздюлєва;
· Насраллах;
· Бисовский;
· Стервоєдова.
Стоит отметить, что на самом деле эти фамилии довольно редкие и, как правило, локальные. Эти родовые имена не распространены по всей территории страны. Они отражают разнообразие исторических и культурных контекстов, которые образуют украинские фамилии.
Ранее "Телеграф" рассказал, какие фамилии украинцы наделяли особой силой.