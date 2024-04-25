Моем окна к Пасхе: как сделать уборку стекол и рам быстрой и эффективной
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Подсказки по уборке окон в доме перед праздниками
К пасхальным праздникам многие хозяйки принимаются наводить порядок в доме и делать генеральную уборку. Одним из важных этапов этой уборки является мытье окон. "Телеграф" уже рассказывал, как почистить шторы прямо на карнизе, а сегодня делится советами, как правильно и быстро помыть окна в доме.
Эти полезные советы для хозяек мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Лиза". Такие подсказки точно помогут быстро и эффективно справиться с уборкой стекол и оконных рам.
Как быстро помыть окна?
Сначала приготовьте поролоновую губку, тряпки, скребок для окон и моющие средства.
Пылесосом со специальной насадкой очистите от пыли и паутины рамы и подоконники. Затем протрите их губкой, смоченной в моющем средстве.
Теперь нанесите моющее средство непосредственно на стекла и смойте его скребком. Старайтесь делать это движениями сверху вниз.
Тряпкой уберите остатки моющего средства и грязи с рам и подоконников. А в конце отполируйте стекло на окнах сухой чистой тряпкой — отлично подойдет микрофибра.
Раньше окна после мытья полировали старыми газетами, однако для современных пластиковых окон, особенно в белых рамах, газеты не подойдут, так как могут запачкать рамы.
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