Розкручувати не доведеться: популярний засіб допоможе прибрати волосся з сифона

Легке розв'язання непростої проблеми

З проблемою забитої раковини знайомі, мабуть, усі. І якщо із забрудненнями на кухні можуть допомогти оцет, лимонна кислота або сода, то на волосся у ванній кімнаті вони ніяк не вплинуть.

Найбільш дієвим у цій ситуації буде метод повного розбирання сифона, промивання та очищення деталей. Однак, якщо такої можливості нема, можна регулярно використовувати спосіб, про який розповідають на порталі "Ukr.Media".

Як позбутися волосся у сифоні

Так, позбутися проблеми волосся у сифоні можна всього за 15 хвилин і допоможе у цьому доступний та недорогий косметичний засіб. Його використовують перукарі, які, мабуть, перші зіткнулися з цією проблемою. Йдеться про звичайний крем для епіляції, який необхідно раз на тиждень видавлювати у зливний отвір та залишати на 15-20 хвилин, а потім промивати дуже гарячою водою.

Крем для епіляції містить речовини, що розм'якшують структуру волосся. Під його впливом волоски у стоку стають м'якими та навіть частково розчиняються. Грудки волосся стають меншими. Ці волоски не застрягають у внутрішніх частинах сифона, тому легко змиваються. Завдяки 15-20 хвилинам контакту з кремом, волосяний затор відправляється у каналізаційну систему, а вода знову вільно протікає по трубах.

Раніше ми писали, як просто очистити сіточку для раковини. Якщо вчасно не позбавлятися забруднень на сіточці, вони починають видавати неприємний запах, який швидко поширюється всією кухнею.