Раскручивать не придется: популярное средство поможет убрать волосы из сифона

Легкое решение непростой проблемы

С проблемой убитой раковины знакомы, пожалуй, все. И если с загрязнениями на кухне могут помочь уксус, лимонная кислота или сода, то на волосы в ванной они никак не повлияют.

Наиболее действенным в этой ситуации будет метод полной разборки сифона, промывки и очистки деталей. Однако если такой возможности нет, можно регулярно использовать способ, о котором рассказывают на портале "Ukr.Media".

Как избавиться от волос в сифоне

Так, избавиться от проблемы волос в сифоне можно всего за 15 минут и поможет в этом доступное и недорогое косметическое средство. Его используют парикмахеры, которые, вероятно, первые столкнулись с этой проблемой. Речь идет об обычном креме для эпиляции, который необходимо раз в неделю выдавливать в сливное отверстие и оставлять на 15-20 минут, а затем промывать очень горячей водой.

Крем для эпиляции содержит вещества, размягчающие структуру волос. Под его влиянием волоски в стоке становятся мягкими и частично растворяются. Комки волос становятся меньше. Эти волоски не застревают во внутренних частях сифона, потому легко смываются. Благодаря 15-20 минутам контакта с кремом, волосяная пробка отправляется в канализационную систему, а вода снова свободно протекает по трубам.

Раньше мы писали, как просто очистить сетку для раковины. Если вовремя не избавляться от загрязнений на сеточке, они начинают издавать неприятный запах, который быстро распространяется по всей кухне.