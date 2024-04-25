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День доньки 25 квітня: барвисті картинки та милі листівки для найдорожчих

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Привітайте своїх найдорожчих дочок зі святом
Привітайте своїх найдорожчих дочок зі святом. Фото Колаж "Телеграфу"

Привітайте доньок із цим зворушливим святом

Цього дня, 25 квітня, відзначається Міжнародний день дочки. У це свято батьки вітають своїх доньок — маленьких та дорослих, дарують подарунки та говорять слова любові.

День доньки — неофіційне свято, яке відзначається у різних країнах. Воно присвячене єднанню сім’ї, теплим сімейним посиденькам та обміну привітаннями. Цього дня мами і тата вітають своїх доньок та говорять слова любові та подяки.

День доньки — чудова нагода нагадати своїм дівчаткам про любов та турботу, проявити увагу та подарувати квіти чи теплі слова. А якщо ваші доньки не поряд — надішліть їм милу картинку чи листівку з привітаннями, щоби виявити свої теплі батьківські почуття.

"Телеграф" підготував добірку милих листівок та барвистих картинок, щоб ви могли відправити своїм донькам у соцмережах та месенджерах.

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День дочки, листівки, картинки, привітання
День дочки, свято, листівки, картинки, привітання
День дочки, свято, листівки, картинки, вітання

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження онуці на 3 роки. Добірка зворушливих побажань та красивих листівок.

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#Листівки #День дочки