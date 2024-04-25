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День дочери 25 апреля: красочные картинки и милые открытки для самых близких

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Поздравьте своих самых дорогих дочерей с праздником
Поздравьте своих самых дорогих дочерей с праздником. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поздравьте дочек с этим трогательным праздником

В этот день, 25 апреля отмечается Международный день дочери. В этот праздник родители поздравляют своих дочек — маленьких и взрослых, дарят подарки и говорят слова любви.

День дочери — неофициальный праздник, который отмечается в разных странах. Он посвящен единению семьи, теплым семейным посиделкам и обмену поздравлениями. В этот день мамы и папы поздравляют своих дочек и говорят слова любви и благодарности.

День дочери — прекрасная возможность напомнить своим девочкам о любви и заботе, проявить внимание и подарить цветы или теплые слова. А если ваши дочки не рядом — отправьте им милую картинку или открытку с поздравлениями, чтобы проявить свои теплые родительские чувства.

"Телеграф" подготовил подборку милых открыток и красочных картинок, чтобы вы могли отправить своим дочкам в соцсетях и мессенджерах.

День дочери, праздник, картинки, поздравления, стихи
День дочери, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
День дочери, праздник, открытки, поздравления
День дочери, праздник, открытки, картинки
День дочери, открытки, картинки, поздравления
День дочери, праздник, открытки, картинки, поздравления
День дочери, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения внучке на 3 года. Подборка трогательных пожеланий и красивых открыток.

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#Открытки #День дочери