Сильні молитви на Вербну неділю 2024: що прочитати для захисту близьких

У це божественне свято освятити гілочку верби молитвою можна і вдома

Цього року Вербна неділя припадає на 28 квітня. Згідно з традицією, в цей день молитва має особливу силу.

Християни вірять, що верба сприяє зміцненню здоров’я, а також може дати силу кожному вірянину. По завершенні богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби та вимовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий, як земля".

Молитва для захисту дітей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могутній опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передовсім молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогутньою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пішли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

Молитва, яка зміцнить здоров’я

Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перелічуйте імена всіх, за кого молитеся).

Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї. Амінь.

Раніше ми повідомляли, як правильно освятити вербу і що з нею робити після освячення у храмі. Також "Телеграф" розповідав, які традиції пов’язані з Великоднем, який у 2024 році святкується 5 травня.