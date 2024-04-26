Вербна неділя 2024: що робити з гілочками верби після освячення у храмі

Не всі знають, що робити з гілочками верби, принесеними з храму

Вербна неділя – одне з головних церковних свят, яке відзначається за тиждень до світлого свята Великодня. Цього року Великдень православні українці відзначатимуть у неділю, 5 травня, а Вербна неділя припадає на 28 квітня.

Вербна неділя символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму напередодні його розп’яття. Цього дня, за традицією, християни йдуть до храмів, де під час богослужіння освячують гілочки верби. Ці гілочки верби символізують пальмові гілки, якими вітали Ісуса Христа під час входу до Єрусалиму.

Традиції свята і що робити з гілочками верби

Після богослужіння люди повертаються додому та ставлять свіжі освячені гілочки верби у вазу з водою. Ці гілочки за народними віруваннями стають оберегом для дому. Вони приносять щастя та добробут у дім, а ще захищають від злих духів.

Вербна неділя припадає на Великий піст, проте на честь свята, людям, які постять, можна їсти рибу і навіть випити трохи вина. А ось заборонено цього дня лаятись, думати про погане, важко працювати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами.

Куди поставити освячену вербу

Найчастіше вазу зі свіжими гілками верби ставлять у будинку біля ікон. Також деякі віруючі ставлять вербу біля ліжка, вважається, що вона оберігає сон. А біля вхідних дверей гілочки верби, за народними віруваннями, є оберегом від злих сил. Коли верба засохне, її гілочки можна закопати у землю чи пустити по річці.

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