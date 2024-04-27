Сильные молитвы на Вербное воскресенье 2024: что прочитать для защиты близких

В этот божественный праздник освятить веточку вербы молитвой можно и дома

В этом году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля. Согласно традиции, в этот день молитва обладает особенной силой.

Христиане верят, что верба способствует укреплению здоровья, а также может дать силу каждому верующему. По завершении богослужения принято касаться друг друга веточками вербы и произносить: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

Молитва для защиты детей

Всемогущий Боже, вручаю своих детей Твоей могучей опеке и охране! Охрани их, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или подвергнуть их опасности смерти. Но прежде молю Тебя, лучший Отче, охрани их от опасностей, угрожающих их душе.

Отворачивай, Боже, своей всемогущей рукой от моих детей все то, что может иметь злое влияние на их невинное сердце, или стать для них поводом ко злому. Охрани, Боже, моих детишек от греха! Пошли, молю Тебя, своих святых Ангелов, чтобы стерегли их на пути жизни.

Всемогущий Боже и Отче, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури и дай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь.

Молитва, которая укрепит здоровье

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь).

Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье. Аминь.

Ранее мы сообщали, как правильно освятить вербу и что с ней делать после освящения в храме. Также "Телеграф" рассказывал, какие традиции связаны с Пасхой, которая в 2024 году празднуется 5 мая.