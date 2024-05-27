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Чистая и здоровая яблоня: избавляемся от лишайника без вреда для дерева

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Лишайник может представлять угрозу для яблони (изображение создано с помощью ИИ)
Лишайник может представлять угрозу для яблони (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите иметь здоровую и сильную яблоню, вам следует обеспечить ей защиту от лишаников.

Яблоня – это не только источник вкусных и сочных плодов, но и настоящее украшение сада. Ее пышная крона дарит тень в жаркие дни, а аромат цвета наполняет воздух сладостью. Однако, как и любое растение, яблоня нуждается в уходе, ведь на ней могут появиться вредители и болезни. Одним из распространённых врагов яблонь является лишайник. Также мы писали, как увеличить урожай яблони.

Что такое лишайник?

Лишайник – это не гриб и не растение, а симбиоз этих двух организмов. Он имеет вид серых, зеленых или коричневых пятен, разрастающихся на коре дерева. Лишайник не убивает яблоню, но ослабляет ее, делая более уязвимой к другим болезням и вредителям.

Как распознать лишайник?

  • Внешний вид: лишайник имеет вид серых, зеленых или коричневых пятен, разрастающихся на коре дерева.
  • Текстура: лишайник шершавый на ощупь, похожий на мох.
  • Место расположения: лишайник может появиться на любой части яблони, но чаще его можно увидеть на стволе и ветвях.

Почему возникает лишайник?

  • Влажность: лишайник любит влагу, поэтому чаще появляется на деревьях, произрастающих в низинах или затененных местах.
  • Отсутствие солнечного света: лишайник не любит солнце, поэтому чаще появляется на деревьях, произрастающих в затененных местах.
  • Слабый иммунитет: лишайник чаще появляется на деревьях, ослабленных другими болезнями или вредителями.

Как избавиться от лишайника?

1. Механический метод:

  • Этот метод заключается в удалении лишайника из дерева вручную с помощью жесткой щетки или скребка.
  • Преимущество: простой и доступный метод.
  • Недостаток: не всегда эффективен, ведь лишайник может снова появиться.

2. Химический метод:

  • Предусматривает использование специальных химических препаратов для борьбы с лишайником.
  • Преимущество: эффективный метод, позволяющий полностью уничтожить лишайник.
  • Недостаток: может оказаться вредным для окружающей среды и полезной микрофлоры сада.

3. Биологический метод:

  • Использует биологические препараты, содержащие живые микроорганизмы, поражающие лишайник.
  • Преимущество: экологически неопасный способ.
  • Недостаток: может быть менее эффективным, чем химический метод.

4. Профилактика:

  • Регулярно осматривайте яблони на наличие лишайника.
  • Обрезайте сухие и больные ветки, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и солнечного света.
  • Питайте яблони минеральными и органическими удобрениями, чтобы укрепить их иммунитет.
  • Возделывайте яблони фунгицидами весной и осенью для профилактики грибковых заболеваний.

Совет:

Лучший способ избавиться от лишайника – это комплексный подход, сочетающий в себе механические, химические или биологические методы борьбы с профилактическими мерами. Регулярно осматривая яблони, вы сможете вовремя обнаружить лишайник и принять меры по его устранению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с яблонями. Также мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами.

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