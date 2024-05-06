Как не испортить джинсы при стирке: семь правил, за которые любимые штаны скажут "спасибо"

Важен не только сам процесс стирки, но и сушка штанов

Джинсы – обязательный элемент гардероба для многих, и многие прибегают к различным трюкам, чтобы очистить их. Однако неправильная стирка может привести к потере цвета и формы у штанов из денима.

О частых ошибках и важных нюансах пишет издание Express. Рассказываем, как подготовить джинсы к стирке, как стирать в машинке и как правильно сушить и гладить штаны, чтобы не испортить изделие. Вот, что нельзя делать с джинсами:

1. Не удалять пятна

Перед тем как начать стирку джинсов, очистите все пятна с помощью влажной тряпки и мягкого моющего средства. Это обеспечит безупречную чистоту вашей одежды.

2. Не выворачивать наизнанку

Выверните джинсы наизнанку перед стиркой, чтобы сохранить их цвет и предотвратить полиняние ткани.

3. Неправильный режим

Выбирайте щадящий режим в стиральной машине. Если ручная стирка не подходит или кажется слишком трудоемкой, используйте деликатный цикл с холодной водой и небольшим количеством мягкого моющего средства.

4. Много порошка

Стирать джинсы лучше с использованием меньшего количества моющего средства — примерно половины рекомендуемого объема.

5. Горячая вода

После стирки желательно ополоснуть джинсы холодной водой, чтобы тщательно удалить остатки моющего средства.

6. Автоматическая сушка

Вместо сушильной машины лучше выбрать естественное высыхание на веревке или вешалке. Используйте следующий трюк с сухим полотенцем: после стирки заверните джинсы в сухое полотенце, чтобы удалить излишнюю влагу, перед тем как подвергнуть их сушке на воздухе.

7. Глажка

Глажку стоит избегать — лучше разглаживать складки руками, пока джинсы еще влажные.

Фото: freepik

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