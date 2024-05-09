Когда отмечается День матери в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Стала известна дата, когда в этом году отмечается День матери

День матери отмечается в Украине каждый год в мае и имеет плавающую дату. В соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года этот праздник отмечается каждый год во второе воскресенье мая. В 2024 году День матери припадает на 12 мая.

В этот день принято, что дети — неважно маленькие или взрослые — поздравляют своих мам, дарят им цветы и подарки, говорят слова любви и благодарности.

День матери — история праздника

Своими корнями история праздника Дня матери уходит в 1908 год. В то время американка Анна Джервис из Филадельфии обратилась к местным властям с предложением чествовать матерей. Женщина просила установить праздник Дня матери на государственном уровне. Для Анны это было важно, ведь она сама преждевременно потеряла свою маму и хотела, чтобы был праздник, когда все будут чтить своих матерей.

Спустя два года, в 1910 году штат Вирджиния официально признал День матери праздником. После этого идея отмечать такой праздник распространилась и в других странах мира. В Украине этот праздник установили в 1999 году Указом Президента Украины.

День матери в Украине — когда отмечается

В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. Поскольку дата плавающая, то в этом году праздник отмечается в воскресенье, 12 мая. В этот день вы можете поздравить своих самых близких и любимым мам, поблагодарить их за заботу, подарить подарок, цветы или просто поговорить по душам. День матери — хорошая возможность еще больше сблизиться со своими мамами и напомнить им, как вы их любите.

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