Сколько выходных в мае 2024 и что будут отмечать украинцы: календарь праздников
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Узнайте, сколько будет выходных дней в мае 2024 года
В 2024 году в мае у украинцев не будет дополнительных выходных. Даже Пасха, которая припадает на воскресенье, 5 мая, будет отмечается один день без дополнительного выходного в понедельник, как это было до войны.
"Телеграф" подготовил календарь на май, в котором собраны все праздники и выходные в мае 2024.
Что отмечается в мае 2024 года в Украине?
1 мая в Украине отмечается Международный день труда.
3 мая — День кондитера. Также в этот день отмечается Всемирный день свободы печати (прессы).
В воскресенье, 5 мая, христиане отмечают Пасху.
6 мая — День пехоты Вооруженных сил Украины.
7 мая отмечается День радио.
8 мая — День памяти и победы над нацизмом.
9 мая в Украине отмечается День Европы.
Во второе воскресенье мая (12 мая) в Украине отмечается День матери. Также в этот день профессиональный праздник у медсестер.
15 мая отмечается Международный день семей.
На 16 мая в этом году припадает День вышиванки.
18 мая отмечается День резервистов и Международный день музеев.
19 мая — День памяти жертв политических репрессий.
20 мая — День банковских работников и День травматолога.
23 мая — День морской пехоты Украины и Праздник Героев.
24 мая в Украине отмечается День славянской письменности и культуры.
25 мая — День филолога и День Государственной службы спецсвязи и защиты информации.
В воскресенье, 26 мая, отмечается День Киева и День химика.
29 мая — Международный день миротворцев.
31 мая — Всемирный день без табака.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году. Подробнее о празднике и его традициях.