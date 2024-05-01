Сколько выходных в мае 2024 и что будут отмечать украинцы: календарь праздников

Узнайте, сколько будет выходных дней в мае 2024 года

В 2024 году в мае у украинцев не будет дополнительных выходных. Даже Пасха, которая припадает на воскресенье, 5 мая, будет отмечается один день без дополнительного выходного в понедельник, как это было до войны.

"Телеграф" подготовил календарь на май, в котором собраны все праздники и выходные в мае 2024.

Что отмечается в мае 2024 года в Украине?

1 мая в Украине отмечается Международный день труда.

3 мая — День кондитера. Также в этот день отмечается Всемирный день свободы печати (прессы).

В воскресенье, 5 мая, христиане отмечают Пасху.

6 мая — День пехоты Вооруженных сил Украины.

7 мая отмечается День радио.

8 мая — День памяти и победы над нацизмом.

9 мая в Украине отмечается День Европы.

Во второе воскресенье мая (12 мая) в Украине отмечается День матери. Также в этот день профессиональный праздник у медсестер.

15 мая отмечается Международный день семей.

На 16 мая в этом году припадает День вышиванки.

18 мая отмечается День резервистов и Международный день музеев.

19 мая — День памяти жертв политических репрессий.

20 мая — День банковских работников и День травматолога.

23 мая — День морской пехоты Украины и Праздник Героев.

24 мая в Украине отмечается День славянской письменности и культуры.

25 мая — День филолога и День Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

В воскресенье, 26 мая, отмечается День Киева и День химика.

29 мая — Международный день миротворцев.

31 мая — Всемирный день без табака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году. Подробнее о празднике и его традициях.