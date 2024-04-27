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Чтобы отпугнуть моль, помогут два гениальных лайфхака: способы без "химии"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Моли в вашем доме не место Новость обновлена 27 апреля 2024, 08:51
Моли в вашем доме не место. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Больше никаких дырок на любимых вещах

Ваша одежда, особенно из натуральных материалов, подвержена риску повреждений со стороны этого нежелательного насекомого. Однако существуют эффективные методы борьбы с молью в вашем доме.

Эти насекомые предпочитают темные места в доме, и наши переполненные шкафы становятся привлекательными для взрослых бабочек и личинок моли. Они питаются натуральными волокнами, такими как шерсть и мех. Особенно их интересует волосы, пыль и остатки кожи на одежде.

Для отпугивания моли можно воспользоваться двумя необычными методами. Об этом пишет mirror.

Чтобы избавиться от моли в доме, можно воспользоваться натуральным репеллентом. Нанесите его на ваш гардероб, комоды и другие места, где хранятся вещи. Эффективным средством в борьбе с молью является кедровое дерево.

Второй метод — использование спрея с эфирным маслом. Обработайте этим составом ковры, шторы и другие ткани в доме, а также постельное белье и одежду. Просто смешайте несколько капель эфирного масла лаванды с водой, и ваш эффективный домашний репеллент готов.

Отметим, что тля – один из вредителей, который буквально высасывает соки из растений. Ранее мы писали, чем обработать сад от тли.

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#Насекомые #Вредители #Лайфхак #моль