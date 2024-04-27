Чтобы отпугнуть моль, помогут два гениальных лайфхака: способы без "химии"

Больше никаких дырок на любимых вещах

Ваша одежда, особенно из натуральных материалов, подвержена риску повреждений со стороны этого нежелательного насекомого. Однако существуют эффективные методы борьбы с молью в вашем доме.

Эти насекомые предпочитают темные места в доме, и наши переполненные шкафы становятся привлекательными для взрослых бабочек и личинок моли. Они питаются натуральными волокнами, такими как шерсть и мех. Особенно их интересует волосы, пыль и остатки кожи на одежде.

Для отпугивания моли можно воспользоваться двумя необычными методами. Об этом пишет mirror.

Чтобы избавиться от моли в доме, можно воспользоваться натуральным репеллентом. Нанесите его на ваш гардероб, комоды и другие места, где хранятся вещи. Эффективным средством в борьбе с молью является кедровое дерево.

Второй метод — использование спрея с эфирным маслом. Обработайте этим составом ковры, шторы и другие ткани в доме, а также постельное белье и одежду. Просто смешайте несколько капель эфирного масла лаванды с водой, и ваш эффективный домашний репеллент готов.

Отметим, что тля – один из вредителей, который буквально высасывает соки из растений. Ранее мы писали, чем обработать сад от тли.