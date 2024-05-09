Ответ вас удивит: почему в СССР на самом деле не праздновали с размахом День победы, как сейчас в РФ

Нынешнее российское восприятие победы над нацизмом является банальным непониманием того, что война – это зло, считает историк

Поколение, успевшее увидеть мир еще при СССР и даже в первые два десятилетия после его развала, помнит 9 мая, как неизменный выходной в честь Дня победы. На праздник организовывали народные гуляния, а в больших городах проходили военные парады. Однако именно в советские времена на День победы почти никогда не устраивали парадов, а на протяжении 17 лет этот день даже не был выходным.

OBOZ.UA объясняет, в чем была причина. Да кто же за этим стоит?

Как ввели праздник

В материале издания отмечается, что СССР 9 мая был провозглашен праздником еще до того, как Германия официально подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Решение было принято Президиумом Верховного Совета Союза 8 мая 1945 года. Более того, эту дату тогда же объявили нерабочим днем.

Еще один День победы в Стране Советов праздновали 3 сентября – в день, когда капитулировала Япония и Вторая мировая война была окончательно завершена. Его, по решению от 2 сентября 1945 года, праздновали всего трижды, после чего от торжества отказались.

Почему в 1947 году Сталин упразднил День победы

Правительственное постановление об отмене обеих праздничных дат и выходных дней в СССР было издано 24 декабря 1947 года. О настоящих его причинах историки спорят до сих пор. Одни говорят, что сталинское правительство пошло на это из-за начала холодной войны с западом. Экономическая ситуация в Союзе резко ухудшалась и денег на торжества не хватало. А наличные средства старались тратить на послевоенное восстановление и перезапуск промышленности. В частности, военной, ведь холодная война нуждалась также и в новой гонке вооружений.

Другая версия более политическая. После войны между генсеком КПСС Иосифом Сталиным и маршалом Георгием Жуковым обострился конфликт. Руководитель страны считал авторитетного военачальника прямой угрозой своей власти. Поэтому он отменил праздник, чтобы лишний раз не напоминать гражданам о заслугах своего конкурента – в СССР Жукова называли маршалом победы.

Возвращение Дня победы

Восстановить праздник пытались после смерти Сталина, когда руководителем СССР стал Никита Хрущев. Тот вел политику десталинизации и отказ от культа личности вождя. Поэтому предложения вернуть День победы отвергал, аргументируя это тем, что праздник будет напоминать всем пережившим войну именно о Сталине. А это противоречило курсу, избравшему новый генсек.

Праздничную дату возобновил Леонид Брежнев. В 1965 году он в честь 20-летия победы над Германией вернул в календарь праздник 9 мая, совершил этот день выходным и даже провел юбилейный парад на Красной площади Москвы.

Биографы Брежнева также указывают, что тот любил пышные государственные празднования, в частности за то, что они давали ему возможность продемонстрировать многочисленные награды, которыми он сам себя наградил. Поэтому генсек не так сильно колебался по возвращению Дня победы, как его предшественник. К тому же за 20 лет успело подрасти поколение, не знавшее войны и всех связанных с ней политических нюансов.

Празднование Дня победы в 21 веке, как Россия превратила это в пропаганду

При Владимире Путине, особенно после 2014 года, стало ясно, что Москва использует память о войне как способе мобилизации в реваншистском и агрессивном милитарном тоне. Россияне продолжают праздновать победу над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Более того, в последнее время превратила День победы в культ войны и инструмент пропаганды, оправдывая агрессию в Украине и угрозы "коллективному Западу".

Нынешнее российское восприятие победы над нацизмом является банальным непониманием того, что война – это зло.

"Набираться наглости и кричать "На Берлин!" в самом Берлине — это психоз и культ войны, смешение добра и зла. Культивировать победные маразмы в детских садах — это непонимание того, что завтра твой ребенок погибнет на войне в Украине, куда его бросит Путин ", — отметил старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий в разговоре с РБК-Украина.

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