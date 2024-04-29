Защитит от вредителей и улучшит урожай: возле каких культур нужно посадить лук на грядке

Правильное огородное соседство улучшит ваш урожай

Правильный уход и полезное огородное соседство может улучшить ваш урожай. Как оказалось, есть ряд культур, рядом с которыми полезно высаживать лук. Он защитит другие растения от вредителей, а некоторые из них защитят сам лук и улучшат его урожайность. "Телеграф" уже рассказывал, что делать с тюльпанами, когда они отцветут, а сегодня делится, что посадить рядом с луком на огороде.

Лук и чеснок за счет своего специфического запаха способны отпугивать насекомых и вредителей с грядки, пишет 24tv.ua. Поэтому посадить их нужно возле некоторых растений, которые в этом особенно нуждаются.

Что полезно сажать возле лука на грядке

Морковь и свеклу – для защиты друг друга от вредителей и болезней.

Клубнику и землянику – такое странное соседство действительно может защитить обе культуры и принести им немало пользы.

Укроп и зеленые листовые салаты.

Редис – способен защитить лук от тли и клеща.

Огурцы – от такого соседства овощи будут меньше болеть.

Тимьян и ромашка повысят урожайность самого лука.

Что не стоит сажать около лука

Не всем растениям на огороде подходит лук-сосед. Так, например, не стоит сажать его около фасоли, салата, спаржи и гороха. Также не сажайте лук рядом с кабачками, томатами, перцем. Все эти "недоброжелательные соседи" будут отнимать у лука питательные вещества, что ухудшит его урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя срезать тюльпаны после цветения. А когда выкапывать луковицы из земли.