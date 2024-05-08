Переможе Хорватія? Рейтинг букмекерів після першого півфіналу Євробачення 2024

Фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня

У вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2024. За його результатами представниці України alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал. Букмекери оновили рейтинги щодо переможця Євробачення 2024, однак глобально нічого не змінилося.

Перше місце займає Хорватія і її представник Baby Lasagna. Після виступу у першому півфіналі шанси на перемогу зросли до 36% (було 30%). На другому рядку Швейцарія і співак Nemo з коефіцієнтом 16%. Представниця Італії Angelina Mango посідає третє місце і має 10% на перемогу. На четвертій позиції alyona alyona та Jerry Heil (8%). Закриває п’ятірку Ірландія з коефіцієнтом 6%.

Фото: eurovisionworld

Нагадаємо, що у грандфінал пройшли учасники з 10 країн. Це Кіпр, Ірландія, Україна, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Литва. У другому півфіналі виступлять 16 країн. Він відбудеться у четвер, 9 травня.

Правила голосування на Євробаченні зазнали змін у 2024 році. Глядачі тепер віддаватимуть свої голоси одразу після виступу першого учасника, а не як раніше, в кінці конкурсу. Країни, які не беруть участь у пісенному конкурсі, матимуть 24 години для голосування, яке для них розпочнеться після другої генеральної репетиції кожного півфіналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як голосувати на Євробаченні 2024 за свого фаворита. Глядачі зможуть віддати свій голос лише в тому півфіналі, в якому виступатиме учасник з їхньої країни.