Как увеличить урожай картофеля: секреты опытных огородников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Каждый огородник ставит своей целью иметь большой урожай всех посаженных культур. Но для этого нужно знать, как правильно за ними ухаживать.
Картофель – это не просто вкусный и сытный овощ, но и основа украинского стола. Ее выращивают на дачных участках и в промышленных масштабах, она сравнительно неприхотлива в уходе и дает щедрый урожай. Однако даже опытные огородники не всегда бывают довольны результатами. Также, мы писали, какие 3 ошибки не следует допускать, если сажаете картошку.
Как увеличить урожай картофеля и насладиться обильным сбором?
1. Правильный выбор сорта
Первый шаг к успеху – выбор соответствующего сорта картофеля. Существует множество сортов, отличающихся сроками созревания, стойкостью к болезням и вредителям, вкусовыми качествами.
- Для раннего сбора: "Скороплодная", "Ассоль", "Импала".
- Для среднеспелых сортов: "Роксана", "Славутич", "Лорд".
- Для поздних сортов: "Агата", "Санте", "Тимофеевка".
Важно учитывать климатические условия вашего региона, тип почвы и личные предпочтения.
2. Качественная посадка
- Подготовка почвы: почва должна быть хорошо вспашкой, рыхлой и дренированной.
- Срок посадки: картофель сажают весной, когда почва прогреется до +8-10°C.
- Глубина посадки: 8-10 см для ранних сортов, 10-12 см для среднеспелых и поздних.
- Расстояние между рядами: 60-70 см, между растениями в ряду – 30-40 см.
3. Правильный уход
- Полив: регулярный, но умеренный.
- Прикормка: дважды за сезон – после всходов и во время цветения.
- Прополка и рыхление: важны для обеспечения доступа кислорода и влаги к корням.
- Защита от вредителей и заболеваний: профилактические обработки и своевременное лечение.
4. Сбор урожая
- Сроки уборки: зависят от сорта, но обычно ранние сорта собирают через 70-80 дней, среднеспелые – через 80-90 дней, поздние – через 90-120 дней после всходов.
- Как собирать: осторожно подкапывать растения вилами, чтобы не повредить клубни.
- Хранение: в холодном, сухом и темном месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал о важности выбора "соседей" для овощей на огороде. Свои рекомендации нужно знать и при посадке картофеля. Также, мы писали, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях.