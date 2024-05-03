Укр

Как увеличить урожай картофеля: секреты опытных огородников

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чтобы иметь большой урожай картофеля, следует знать некоторые секреты (изображение создано с помощью ИИ)
Чтобы иметь большой урожай картофеля, следует знать некоторые секреты (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Каждый огородник ставит своей целью иметь большой урожай всех посаженных культур. Но для этого нужно знать, как правильно за ними ухаживать.

Картофель – это не просто вкусный и сытный овощ, но и основа украинского стола. Ее выращивают на дачных участках и в промышленных масштабах, она сравнительно неприхотлива в уходе и дает щедрый урожай. Однако даже опытные огородники не всегда бывают довольны результатами. Также, мы писали, какие 3 ошибки не следует допускать, если сажаете картошку.

Как увеличить урожай картофеля и насладиться обильным сбором?

1. Правильный выбор сорта

Первый шаг к успеху – выбор соответствующего сорта картофеля. Существует множество сортов, отличающихся сроками созревания, стойкостью к болезням и вредителям, вкусовыми качествами.

  • Для раннего сбора: "Скороплодная", "Ассоль", "Импала".
  • Для среднеспелых сортов: "Роксана", "Славутич", "Лорд".
  • Для поздних сортов: "Агата", "Санте", "Тимофеевка".

Важно учитывать климатические условия вашего региона, тип почвы и личные предпочтения.

2. Качественная посадка

  • Подготовка почвы: почва должна быть хорошо вспашкой, рыхлой и дренированной.
  • Срок посадки: картофель сажают весной, когда почва прогреется до +8-10°C.
  • Глубина посадки: 8-10 см для ранних сортов, 10-12 см для среднеспелых и поздних.
  • Расстояние между рядами: 60-70 см, между растениями в ряду – 30-40 см.

3. Правильный уход

  • Полив: регулярный, но умеренный.
  • Прикормка: дважды за сезон – после всходов и во время цветения.
  • Прополка и рыхление: важны для обеспечения доступа кислорода и влаги к корням.
  • Защита от вредителей и заболеваний: профилактические обработки и своевременное лечение.

4. Сбор урожая

  • Сроки уборки: зависят от сорта, но обычно ранние сорта собирают через 70-80 дней, среднеспелые – через 80-90 дней, поздние – через 90-120 дней после всходов.
  • Как собирать: осторожно подкапывать растения вилами, чтобы не повредить клубни.
  • Хранение: в холодном, сухом и темном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важности выбора "соседей" для овощей на огороде. Свои рекомендации нужно знать и при посадке картофеля. Также, мы писали, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях.

Теги:
#Картофель #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф