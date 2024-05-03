Как увеличить урожай картофеля: секреты опытных огородников

Каждый огородник ставит своей целью иметь большой урожай всех посаженных культур. Но для этого нужно знать, как правильно за ними ухаживать.

Картофель – это не просто вкусный и сытный овощ, но и основа украинского стола. Ее выращивают на дачных участках и в промышленных масштабах, она сравнительно неприхотлива в уходе и дает щедрый урожай. Однако даже опытные огородники не всегда бывают довольны результатами. Также, мы писали, какие 3 ошибки не следует допускать, если сажаете картошку.

Как увеличить урожай картофеля и насладиться обильным сбором?

1. Правильный выбор сорта

Первый шаг к успеху – выбор соответствующего сорта картофеля. Существует множество сортов, отличающихся сроками созревания, стойкостью к болезням и вредителям, вкусовыми качествами.

Для раннего сбора: "Скороплодная", "Ассоль", "Импала".

"Скороплодная", "Ассоль", "Импала". Для среднеспелых сортов: "Роксана", "Славутич", "Лорд".

"Роксана", "Славутич", "Лорд". Для поздних сортов: "Агата", "Санте", "Тимофеевка".

Важно учитывать климатические условия вашего региона, тип почвы и личные предпочтения.

2. Качественная посадка

Подготовка почвы: почва должна быть хорошо вспашкой, рыхлой и дренированной.

почва должна быть хорошо вспашкой, рыхлой и дренированной. Срок посадки: картофель сажают весной, когда почва прогреется до +8-10°C.

картофель сажают весной, когда почва прогреется до +8-10°C. Глубина посадки: 8-10 см для ранних сортов, 10-12 см для среднеспелых и поздних.

8-10 см для ранних сортов, 10-12 см для среднеспелых и поздних. Расстояние между рядами: 60-70 см, между растениями в ряду – 30-40 см.

3. Правильный уход

Полив: регулярный, но умеренный.

регулярный, но умеренный. Прикормка: дважды за сезон – после всходов и во время цветения.

дважды за сезон – после всходов и во время цветения. Прополка и рыхление: важны для обеспечения доступа кислорода и влаги к корням.

важны для обеспечения доступа кислорода и влаги к корням. Защита от вредителей и заболеваний: профилактические обработки и своевременное лечение.

4. Сбор урожая

Сроки уборки: зависят от сорта, но обычно ранние сорта собирают через 70-80 дней, среднеспелые – через 80-90 дней, поздние – через 90-120 дней после всходов.

зависят от сорта, но обычно ранние сорта собирают через 70-80 дней, среднеспелые – через 80-90 дней, поздние – через 90-120 дней после всходов. Как собирать: осторожно подкапывать растения вилами, чтобы не повредить клубни.

осторожно подкапывать растения вилами, чтобы не повредить клубни. Хранение: в холодном, сухом и темном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важности выбора "соседей" для овощей на огороде. Свои рекомендации нужно знать и при посадке картофеля. Также, мы писали, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях.