Люди правда ели это: чем в СССР заменяли жвачки и кофе, ответ вас удивит

У большинства заменителей был отвратительный вкус, но другого варианта в то время не было

В Советском союзе кофе и настоящая вкусная жвачка были где-то на уровне роскоши. Купить их в любой момент и в любом магазине было невозможно — дефицит. А потому люди придумывали им заменители, которые только отдаленно могли напомнить вкус этих продуктов.

"Телеграф" рассказывает, что в те времена использовали вместо жевательной резинки и чем имитировали кофе. Некоторые "заменители" вызывают настоящее недоумение.

В СССР настоящий кофе был, но стоил он очень дорого и позволить его себе могли далеко не все. В то время он даже был своеобразной валютой. То есть его давали "нужным" людям в качестве благодарности или взятки.

Для обычных граждан же были заменители кофе. В лучшем случае там могло быть 15% кофе, но как правило его не было там совершенно в большинстве из них. Были также и кофейные напитки, которые состояли из овса, ячменя, сои и даже желудей.

Кофейный напиток представлял собой прессованный кубик, который нужно было растворить в воде. Все, кто хоть раз это пил, с уверенностью скажут, что в сравнении со вкусом кофе — это небо и земля.

Жвачка тоже была чем-то особенным и редким в Советском союзе. Побаловать себя этой сладостью могли немногие. Взамен придумывали аналоги, которые по консистенции хоть отдаленно могли напомнить жевательную резинку.

Очень популярной заменой в те времена был гудрон. Важно отметить, что в обычной жизни его использовали для производства дорожных, кровельных и строительных битумов, малозольного кокса, смазочных масел, мазута, горючих газов и моторного топлива. Его можно было найти, например, на крыше. Далее следовало лишь оторвать кусочек и жевать, пока он не станет напоминать по консистенции жвачку.

Некоторые использовали вместо сладости лыжную мазь. Звучит довольно странно, но ею действительно пытались имитировать жвачку, хотя по вкусу она, естественно, совершенно не напоминала эту вкусность. Но мазь была упругая, чем хоть отдаленно могла напомнить жвачку.

Также использовали медовые соты и смолу фруктовых деревьев. По вкусу это хотя бы уже была сладкая "жвачка". И более безопасная, нежели две предыдущие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Советском союзе запрещали кетчуп. Были замены этого продукта, но большой популярностью они не пользовались.