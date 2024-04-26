Впитывает вонь из холодильника как губка: что положить рядом с продуктами

Проще и дешевле способа не найти

На кухне нередко возникает неприятный запах, особенно от холодильников, морозильных камер, микроволновок и мусорных контейнеров. Но эту проблему легко решить с помощью пищевой соды, которая также пригодится для стирки подушек.

Вместо прибегания к затратным магазинным освежителям воздуха, можно воспользоваться замечательным приемом с пищевой содой, которая нейтрализует любые неприятные запахи. Об этом пишет express.

Пищевая сода может быть вашим надежным помощником в борьбе с неприятными запахами в доме. Если вы столкнулись с необходимостью избавиться от вони, идущей из холодильника, морозильной камеры или микроволновой печи, просто насыпьте немного соды в небольшую посуду. Этот простой способ быстро и эффективно поглотит неприятные запахи.

Уже через один-три дня вы ощутите более свежий аромат на кухне. Важно помнить, что соду следует менять каждые несколько недель, чтобы ее свежесть сохранялась.

Также есть способ улучшить этот метод. Попробуйте добавлять соду с лимоном в мусорные контейнеры, чтобы в доме дольше сохранялся приятный аромат свежести.

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