Одна маленькая хитрость с дисплеем заставит телефон работать дольше

Эта настройка есть в каждом мобильном телефоне

Многие украинцы стремятся найти способы увеличить время работы мобильного телефона без подзарядки. Но часто многие забывают, что одной из основных причин низкого уровня заряда может быть яркий экран.

Для продления времени работы вашего смартфона обратите внимание на настройки экрана. Об этом пишет cnet.

Чем ярче дисплей устройства, тем больше энергии он потребляет, поэтому специалисты рекомендуют отключить автоматическую или адаптивную регулировку яркости. Идеальным вариантом будет установка уровня яркости ниже 50%.

Как отключить регулировку яркости экрана смартфона

Можно воспользоваться контекстным меню вверху экрана, тем самым регулятором яркости. На некоторых устройствах также можно использовать переключатель автоматической яркости на панели ярлыков. В "Настройках" можно выполнить поиск по запросу "Яркость", чтобы найти соответствующую опцию.

Польза темного режима

Темный режим также помогает продлить время работы устройства от батареи, особенно на OLED-дисплеях. Для этого отображение темного фона требует меньше энергии, чем отображение белого. Эта функция не только продлит срок службы батареи, но и сделает использование устройства более комфортным для глаз.

Для активации темного режима можно открыть приложение "Настройки" и найти соответствующую опцию, например, "Темный режим", "Темная тема" или "Ночной режим". Можно активировать его постоянно или настроить расписание работы, например, с 19:00 до 7:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что решить проблему с быстрым разряжением аккумулятора можно иначе: удалив особые программы. Есть два популярных приложения, которые пожирают заряд смартфона.