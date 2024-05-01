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Не спешите нести в сервис: что делать, если при зарядке телефон разряжается

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Эта проблема очень распространена
Эта проблема очень распространена. Фото Freepik

Телефон может разряжаться во время процесса питания по многим причинам

Зарядка смартфона – на первый взгляд, простой процесс, однако он может оказаться проблемным, если не знать, как это делать нельзя. Очень часто возникает много проблем из-за некачественного устройства или поломки гнезда. А раньше мы рассказывали, как зарядить смартфон от другого телефона.

Почему при зарядке устройство разряжается, рассказали на gsminfo. Поделились также, как это исправить.

Почему телефон разряжается во время зарядки и как это исправить

Проблема с кабелем

Тщательно осмотрите кабель для зарядки. Он не должен быть поврежден, а также не должно быть изломов или порванной изоляции. Если проблема обнаружена, воспользуйтесь другим кабелем или подключите другой телефон к этой зарядке.

Маломощная или некачественная зарядка

Если вы только что купили зарядное устройство, но оно плохо заряжается, подключите его к другому смартфону. Медленная зарядка и на другом устройстве говорит о проблемах с самим адаптером или кабелем.

Если другой телефон нормально заряжается, возможно, зарядное устройство имеет слишком малую мощность. Необходимо проверить параметры адаптера на оригинальном ЗУ.

Проблема с гнездом для зарядки

Кабель зарядного устройства должен плотно входить в разъем и не шататься. Если у вас мощный чехол, может быть, неувязка в нем.

Можно также прочистить разъем для зарядки. Сделать это можно с помощью зубочистки. Однако следует быть осторожными, чтобы не повредить контакты.

Проблемы с батареей

Аккумулятор смартфона может терять емкость, что и приводит к более быстрой разрядке. Если батарея не менялась более трех лет, это может быть причиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить телефон вдвое быстрее. Мы поделились полезными советами.

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