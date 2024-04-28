Затхлый запах одежды после стирки: откуда она берется и как избежать

Вы избежите ошибок во время стирки

Если правильно постирать одежду, то она будет пахнуть свежестью и чистотой. А вот ряд ошибок во время стирки может привести к тому, что от свежевыстиранных вещей будет пахнуть затхлостью.

Причин проблемы может быть несколько. Какие именно – информирует "Ukr.Media".

Почему одежда неприятно пахнет после стирки

Перегрузка барабана

Плохой запах, возникающий после стирки, часто объясняется переполнением барабана стиральной машины. Когда вы перегружаете барабан, вещи не могут свободно двигаться во время стирки, что приводит к неполной промывке и содержанию моющего средства в тканях, что в результате может вызвать неприятный запах.

Чтобы решить эту проблему, следует избегать переполнения барабана стиральной машины. Обычно допустимая нагрузка указана в инструкции к устройству.

Загрязнение стиральной машины

Еще одной возможной причиной неприятного запаха является загрязнение самой стиральной машины. Отложения моющих средств, ворсинки и грязь могут скапливаться внутри машины, создавая идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется регулярно чистить и дезинфицировать стиральную машину в соответствии с инструкциями производителя. Это поможет избежать неприятных запахов и сохранить вашу машину в хорошем состоянии.

Неправильное хранение белья

Если после стирки вы забываете белье в машине или сушите его в закрытом помещении, это может способствовать появлению неприятного запаха. Влажная среда способствует развитию плесени и влажности, которые могут проникнуть в ткани.

Решение: извлеките белье из машины сразу после завершения стирки и сушите его в хорошо проветриваемом месте или на свежем воздухе. Использование сушильного аппарата может помочь избежать неприятных запахов.

Неправильная дозировка моющего средства

Чрезмерное использование моющего средства может привести к образованию плесени и неприятному запаху на одежде. С другой стороны, недостаточное количество моющего средства не обеспечит полноценную стирку.

Решение: следите за правильной дозировкой моющего средства, руководствуясь рекомендациями на упаковке и характеристиками стиральной машины.

Раньше мы писали, как быстро постирать полотенца. Благодаря небольшой хитрости полотенца будут чисты даже после 30 минут стирки.