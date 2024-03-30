Красивые идеи: как украсить пасхальную корзинку и что туда положить (фото)

Зачем покупать дорогой вариант, если все можно сделать своими руками

На носу церковный праздник Пасха 2024, и христиане активно готовятся к этому важному празднику. Сейчас актуальное время задуматься о праздничной корзине для пасхальных яиц и пасок. Можно приобрести уже готовый вариант с украшениями, а можно самостоятельно украсить корзину своими руками.

Пасхальные обычаи, находящиеся в основе многовековых традиций, включают в себя важный ритуал освящения продуктов, предназначенных для пасхального застолья. Для этого верующие несут корзинки в церковь кем-то из членов семьи. "Телеграф" делится идеями красивого украшения пасхальных корзин, а также расскажет, чем наполнить ее перед походом в церковь.

Пасхальная корзина с цветами

Украсьте пасхальную корзину свежими или искусственными цветами, закрепив их с использованием проволоки, или вставив в переплет корзины.

Пасхальная корзина в этностиле

Сделайте декор корзинки в украинском стиле. Это может включать цветочные композиции в виде подсолнухов, маков и колосьев пшеницы. Не забываем и о традиционном украинском вышитом рушнике.

Пасхальная корзина с "юбкой"

Уникальный способ украсить пасхальную корзину – это нарядить ее в "юбку". Просто возьмите ткань, можно фатин, и прикрепите его вдоль всего края корзины.

Корзина на Пасху 2024 с вербой

Один простой, но эффективный способ — использовать ветки вербы. Их можно закрепить на ручке корзины или просто положить внутрь.

Что положить в пасхальную корзину 2024

Несмотря на то, что в этом году пасхальная корзина получается дороже, многие христиане стараются наполнить ее самыми традиционными продуктами питания. Здесь также существуют обычаи и правила. На освящения в церковь всегда принято приносить определенные продукты:

Паска. Она является неотъемлемым атрибутом церемонии Светлого Воскресения. Кроме пасхального хлеба можно также приносить булочки, пирожки и печенье.

Крашанки , писанки . Второй обязательный атрибут Пасхи – украшенные яйца. Вы можете использовать декоративные наклейки или роспись пищевыми красками. На освящение приносится по паре яиц на каждого члена семьи, которые затем становятся частью пасхального завтрака.

, . Второй обязательный атрибут Пасхи – украшенные яйца. Вы можете использовать декоративные наклейки или роспись пищевыми красками. На освящение приносится по паре яиц на каждого члена семьи, которые затем становятся частью пасхального завтрака. Молочные продукты . Можно выбрать масло, сыр, творог или творожную пасху. Традиционно они украшаются крестом сверху.

. Можно выбрать масло, сыр, творог или творожную пасху. Традиционно они украшаются крестом сверху. Мясные изделия . Это различные виды колбас, сала, буженины, балыка и других копченостей.

. Это различные виды колбас, сала, буженины, балыка и других копченостей. Свечка . Вы можете воткнуть ее в кулич или просто держать в руках во время освящения. Однако не забудьте зажечь ее на праздничном столе, когда вернетесь домой.

. Вы можете воткнуть ее в кулич или просто держать в руках во время освящения. Однако не забудьте зажечь ее на праздничном столе, когда вернетесь домой. Кроме того, в корзину можно положить хрен, любую крупу, мак или соль.

Ранее "Телеграф" публиковал список храмов ПЦУ, в которых можно в этом году в Киеве освятить пасхальную корзину. Это можно сделать в разных районах столицы.