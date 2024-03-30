Красивые идеи: как украсить пасхальную корзинку и что туда положить (фото)
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Зачем покупать дорогой вариант, если все можно сделать своими руками
На носу церковный праздник Пасха 2024, и христиане активно готовятся к этому важному празднику. Сейчас актуальное время задуматься о праздничной корзине для пасхальных яиц и пасок. Можно приобрести уже готовый вариант с украшениями, а можно самостоятельно украсить корзину своими руками.
Пасхальные обычаи, находящиеся в основе многовековых традиций, включают в себя важный ритуал освящения продуктов, предназначенных для пасхального застолья. Для этого верующие несут корзинки в церковь кем-то из членов семьи. "Телеграф" делится идеями красивого украшения пасхальных корзин, а также расскажет, чем наполнить ее перед походом в церковь.
Пасхальная корзина с цветами
Украсьте пасхальную корзину свежими или искусственными цветами, закрепив их с использованием проволоки, или вставив в переплет корзины.
Пасхальная корзина в этностиле
Сделайте декор корзинки в украинском стиле. Это может включать цветочные композиции в виде подсолнухов, маков и колосьев пшеницы. Не забываем и о традиционном украинском вышитом рушнике.
Пасхальная корзина с "юбкой"
Уникальный способ украсить пасхальную корзину – это нарядить ее в "юбку". Просто возьмите ткань, можно фатин, и прикрепите его вдоль всего края корзины.
Корзина на Пасху 2024 с вербой
Один простой, но эффективный способ — использовать ветки вербы. Их можно закрепить на ручке корзины или просто положить внутрь.
Что положить в пасхальную корзину 2024
Несмотря на то, что в этом году пасхальная корзина получается дороже, многие христиане стараются наполнить ее самыми традиционными продуктами питания. Здесь также существуют обычаи и правила. На освящения в церковь всегда принято приносить определенные продукты:
- Паска. Она является неотъемлемым атрибутом церемонии Светлого Воскресения. Кроме пасхального хлеба можно также приносить булочки, пирожки и печенье.
- Крашанки, писанки. Второй обязательный атрибут Пасхи – украшенные яйца. Вы можете использовать декоративные наклейки или роспись пищевыми красками. На освящение приносится по паре яиц на каждого члена семьи, которые затем становятся частью пасхального завтрака.
- Молочные продукты. Можно выбрать масло, сыр, творог или творожную пасху. Традиционно они украшаются крестом сверху.
- Мясные изделия. Это различные виды колбас, сала, буженины, балыка и других копченостей.
- Свечка. Вы можете воткнуть ее в кулич или просто держать в руках во время освящения. Однако не забудьте зажечь ее на праздничном столе, когда вернетесь домой.
- Кроме того, в корзину можно положить хрен, любую крупу, мак или соль.
Ранее "Телеграф" публиковал список храмов ПЦУ, в которых можно в этом году в Киеве освятить пасхальную корзину. Это можно сделать в разных районах столицы.