На Пасху этого больше не делаем: какие давние традиции уничтожил СССР

С восстановлением независимости Украины традиции начали понемногу возрождать

Во времена Советского Союза одним из главных принципов политики было ведение антирелигиозной деятельности. Тогда уничтожали все, что хоть какое-то отношение имело к церкви. Раньше мы уже рассказывали, как в СССР боролись с Пасхой.

Из-за этого многие украинские пасхальные традиции "вымерли". Об этом РБК-Украина рассказала кандидат исторических наук и этнологиня Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

"Советские власти запрещали и боролись с пасхальными традициями, поэтому многие из них уже отошли", — говорит ученая.

По ее словам, из-за антирелигиозной политики СССР исчез обычай, когда в ночь с субботы на Пасхальное воскресенье возле церкви разжигали костер. Она говорит, что ребята для него собирали старые телеги, колеса, могли даже брать кресты с кладбищ, которые уже были непригодны, и сжигали их в огне. Иногда похищали старые вещи со дворов и тоже бросали в костер.

"С религиозной точки зрения — это было дежурство у гроба Господня, а с народной — все жители села должны были присутствовать — кто-то в церкви, кто-то у огня. Если какая-то женщина туда не придет, то другие подозревали ее в том, что она ведьма", — говорит Кривенко.

Кроме того, из-за советских запретов пострадал и обрядовый фольклор.

"Веснянки когда-то пели с начала марта и вплоть до Зеленых праздников. Сейчас срок исполнения очень сократился — в основном это только Пасхальные праздники. Много фольклора запрещалось, забылось. Песни, которые когда-то имели сакральное значение и были предназначены, чтобы призвать весну, сейчас потеряли смысл, и превратились в детские игры, игрушки", — объясняет этнологиня.

Ученая говорит, что в некоторых местностях с восстановлением независимости Украины традиции начали возрождать. Есть даже коллективы, которые пытаются вернуть к жизни рощицы и веснушки, но в полной мере это уже не удастся сделать.

Также она отмечает, что некоторые пасхальные традиции исчезли. Ведь у украинцев изменился способ хозяйствования и жизни.

"Когда говорим о традиционной культуре, то речь идет о том времени, когда было зафиксировано больше всего материалов, а это XIX- начало ХХ века. Сейчас мы живем в технологическом обществе, а 100 лет назад все происходило совершенно иначе", — объясняет этнолог.

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